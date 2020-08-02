Узор, что счастье цепляет

Мастерица из Усть-Каменогорска Екатерина Бедина знает, что нужно делать для исполнения желаний – повесить над дверью… валенки.

В жизни каждого мастера творчество занимает особое место. Для кого-то создать что-то своими руками – это способ самовыражения или выплеска энергии, а для кого-то – возможность погрузиться в мир фантазии и искусства, позабыв о жизненных неурядицах. Рукодельнице Екатерине Бединой творчество помогло справиться со сложными обстоятельствами и не пасть духом.

– У меня был нелёгкий период в жизни, поэтому приходилось чем-то отвлекать себя, – поделилась девушка. – Занималась разными техниками: бисероплетением, декупажем, вязанием, гравировкой на камнях и даже делала мандалы из ниток. Параллельно увлеклась изучением славянских традиций и истории.

Её выбор остановился на создании обережных изделий, но с использованием разных техник и стилей. Изначально появились обереги с ликами славянских богов, перенесёнными на дерево (декупаж), затем кони и птицы из шпагата.

– Птица счастья считается хранительницей семейного счастья и благополучия, – отметила Екатерина Бедина. – Раньше такой оберег висел в каждом доме. Помещали его обычно под потолком в прихожей, чтобы каждый входящий прошёл под ним. Это делалось для того, чтобы оберег забрал всё отрицательное, с чем человек мог прийти в дом, и пропускал только хорошее.

Со временем в коллекцию добавились сувенирные валенки-шептуны, которые считаются символом тепла, уюта и исполнения желаний хозяина. В древности верили, что валенки обладают магическими свойствами – приносят удачу в семейную жизнь, помогают рождению здоровых детей. Существовало даже поверье, что до восхода солнца нужно повесить валенки-шептуны над дверью в дом. В один валенок положить монетку, а в другой – зерно. После этого каждый из домочадцев нашёптывал свои самые сокровенные желания – они обязательно исполнялись.

Затем мастерица увлеклась техникой wire wrap. Её суть в том, что из проволоки разного диаметра делаются завитки, которые сплетаются между собой, и к ним добавляются различные камни, жемчуг, стекло и другое. Работы, выполненные в этой технике, уникальны, и сделать точную копию сложно. Появились оригинальные подвески, серьги, кулоны, броши, шпильки для волос, которые служат не просто стильным украшением, но и талисманом для своего хозяина.

Например, кулон «Трискель» – амулет равновесия с природой. Он содержит элементы переплетения трёх стихий (огонь, вода, воздух). Равновесие этих стихий даёт спокойствие, защиту и энергию жизни, способствует гармонии человека с природой.

– Сейчас перешла на ткачество, – рассказала Екатерина Бедина. – Тку пояса, очелья (повязки на голову), браслеты и обереги. Техника та же, что была и у наших предков, – на бердо. Это ткацкий мини-станок, только немного усовершенствованный.

Отметим, что и в ткачестве главным для мастерицы остается сохранение обережного смысла. Так, на браслете, основа которого из берёзы, шерстяные нити образовали гармоничный узор орепей, называемый в народе репейником. Раньше верили, что репейник цепляет счастье, поэтому узор считается символом благополучия и достатка. Мастерица признаётся, что было немало историй, когда её изделия помогали своим хозяевам исполнить заветную мечту.

– На одном их фестивалей познакомилась с девушкой из Германии, – сказала Екатерина. – Она приобрела у меня несколько изделий и заказала оберег, чтобы была гармония в жизни, а в семье появился малыш. Я соткала оберег для неё и мужа. Вскоре у них родилась чудесная девочка Аня. И это не единичный случай.

Мастерица считает, что славянская символика несёт в себе глубокий смысл и при правильном её использовании приносит в дом здоровье и благополучие.

Александра Исаева