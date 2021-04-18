Рухани жаңғыру

Увидеть то, что дорого сердцу

18.04.2021
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В областном историко-краеведческом музее Семея открылась выставка, посвящённая юбилейным датам великих казахских поэтов, «Ақын жүрек».

Жамбыл Жабаев, Арип Танирбергенов, Акылбай Кунанбаев, Кокбай Жанатаев, Шакир Абенов, Касым Аманжолов, Турсынхан Абдрахманова – каждый из них внёс неоценимый вклад в развитие казахской литературы и любим народом по сей день. На выставке представлены материалы, отражающие их жизненный и творческий пути. А изюминкой экспозиции стал чапан Шакира Абенова, который в своё время был передан музею родными писателя.

– Этот год выдался богатым на юбилейные даты. Мы празднуем столетний юбилей Турсынхан Абдрахмановой, 110-летие Касыма Аманжолова, 120-летие Шакира Абенова, 160-летие Кокбая Жанатайулы, 160-летие Акылбая Абайулы, 165-летие Арипа Танирбергенова и 175-летие Жамбыла Жабаева. В честь этих знаменательных дат мы торжественно открываем выставку, где представлены личные вещи, книги и даже музыкальные инструменты этих великих личностей, которые оставили заметный след в истории казахского народа, – отметила специалист высшей категории краеведческого музея Гульнур Шалатайкызы.

Кроме того, организована небольшая импровизированная площадка, которая изображает быт того времени. Показывает, в каких условиях творили писатели и поэты. Можно увидеть столик, шкуры животных и музыкальные инструменты, которые также являлись неотъемлемой частью жизни героев выставки, которая продлится до 24 мая.

Флора Левина

Фото автора

Семей  

18.04.2021
10

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