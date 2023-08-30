Уважаемые земляки!

30 августа в нашей стране отмечается особенный праздник – День Конституции. Основной закон республики Казахстан – это гарант прав и свобод каждого гражданина, фундамент позитивных изменений в социально-экономической сфере, соблюдения принципов демократии и верховенства закона.

Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана. В важнейшем для государства документе утверждены ключевые ценности казахстанского общества – единство, согласие, стабильность, общенациональная идентичность.

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК показал активную гражданскую позицию, заинтересованность в политических вопросах, патриотизм и истинную любовь казахстанцев к своей родине. И сегодня, опираясь на конституционные нормы, мы строим успешное, сильное, справедливое государство. Основной закон обеспечивает внутриполитическую стабильность, являющуюся нашим национальным достоянием.

Конституционная реформа сыграла свою важную роль в укреплении и повышении эффективности политической системы, стала прочной основой для дальнейшей модернизации, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути к достижению общих целей. Поздравляю всех жителей Восточного Казахстана с Днём Конституции, желаю крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Ермек Кошербаев,

аким Восточно-Казахстанской области