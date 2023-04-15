Утвердили новые цены

В Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов.

12 апреля вступил в силу приказ министра энергетики РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, предельные цены составят: на бензин марки Аи-92 и Аи-93 до 205 тг. за литр. На дизельное топливо – до 295 тенге за литр.

Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка.

Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

Вместе с тем, стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учётом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.

Регионам на весенне-полевые работы выделено 419 тыс. тонн удешевлённого дизтоплива, это на 19 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Утверждённый объём на весенне-полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тыс. тонн, или 95%, в марте – 94,2 из 102,2 тыс. тонн, или 92,2%.

При этом ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утверждённый лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.

Артём Захаров

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В Восточном Казахстане проанализировали ситуацию на рынке ГСМ.

По инициативе Департамента экономических расследований по ВКО на базе областного акимата прошло заседание рабочей группы по недопущению противоправных действий со спекуляцией и созданию искусственного дефицита горюче-смазочных материалов на рынке.

В нём приняли участие представители уполномоченных и правоохранительных органов, а также оптовые реализаторы ГСМ. В ходе заседания обсуждены вопросы цен, запасов и поставок ГСМ, проблемных точек в стабилизации и сглаживании цен. Разъяснены основные положения вступившего в силу приказа министра энергетики РК, в котором расписаны новые цены на розничную реализацию нефтепродуктов.

Сообщается, что в целях мониторинга и рассмотрения жалоб граждан на необоснованное завышение цен на ГСМ, в случаях его обнаружения, Департамент экономических расследований ВКО создал в социальной сети Instagram аккаунт @dervko_monitoring_gsm.

Региональный штаб определил алгоритм работы для оперативного реагирования, осуществления контроля за ценами и необходимым запасом, а также для отслеживания текущей ситуации на рынке ГСМ и принятия необходимых мер по обеспечению его нормального функционирования.