Устремлённый в будущее город

В Восточном Казахстане прошёл концерт, посвященный Дню столицы.

Традиционное мероприятие в этом году прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и норм, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, праздничная программа была очень насыщенной – как информационно, так и творчески. В холле «Ертіс концерт» были развернуты выставки книг и фото. Отметим, что «Ертіс концерт», как и многие объекты культуры в Усть-Каменогорске, работает по проекту Ashyq.

Сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина представили книжную выставку, посвящённую столице нашей страны. В экспозициях «Тридцать лет созидания – тридцать достижений», «Новая эра Независимости», «Решительный рывок вперёд» и «Единая земля, единый народ, единое будущее» можно было узнать о славном пути нашей столицы, об основных достижениях страны, истории становления города Нур-Султан, о его архитектурном облике, достопримечательностях и культурных объектах.

А на фотовыставке можно было ознакомиться с архитектурными сооружениями, новшествами и памятниками, которые расположены в столице Казахстана. Отметим, что перед началом концерта зрителям был показан небольшой документальный фильм о столице.

– В этом году были изменения как в организационной работе, так и в концертной программе. Конечно, из-за эпидемиологической ситуации мы не смогли, как раньше, заполнить весь зал, нужно соблюдать социальную дистанцию. Но всё же мы постарались провести это важное для всех жителей Восточного Казахстана мероприятие на должном уровне при поддержке областного управления культуры, – рассказал директор «Ертіс концерт» Данияр Мергалиев. – Мы назвали концерт «Асқақтаған ел орда», в нём приняли участие солисты областной филармонии имени Амре Кашаубаева, а также творческие коллективы, в том числе симфонический оркестр, хореографические ансамбли.

Усилия организаторов по достоинству оценили зрители, которые успели заскучать по «живым» эмоциям. Поэтому на овации и восторженные комментарии они не скупились.

– Замечательно, что состоялся такой праздничный концерт, несмотря на ограничительные меры. Конечно, хотелось бы видеть полный зал, без шахматной рассадки. Но все артисты молодцы, отработали программу великолепно и профессионально, – поделилась эмоциями зритель Елена. – Очень понравилось выступление Вячеслава Ткача под аккомпанемент симфонического оркестра. И перед выступлением артистов и певцов показали документальный фильм, было интересно посмотреть архивные съёмки.

Дмитрий Одинцов

Фото Тлеубека Шахмета