Жители более 680 сёл Восточно-Казахстанской области обеспечены возможностью выхода во Всемирную сеть. Однако в 240 из этих сёл скорость интернета составляет менее 0,5 мегабит в секунду.

Обеспечение населения высокоскоростным доступом к интернету является актуальной задачей, над решением которой активно работает руководство региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз акцентировал внимание на том, что цифровизация – это ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности, и прежде всего следует устранить цифровое неравенство между городом и селом, а также обеспечить гражданам максимальный доступ к интернету и качественной связи.

На днях в областном акимате состоялось совещание по вопросу развития цифровизации и IT-технологий в Восточно-Казахстанской области. В обсуждении в режиме онлайн участвовали аким ВКО Даниал Ахметов, акимы городов и районов, руководители профильных учреждений.

– Первоочередной вопрос – это обеспечение сельских населённых пунктов широкополосным и мобильным интернетом, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Помимо действующей республиканской Дорожной карты по этому направлению в январе 2022 года мы разработали свою спецпрограмму.

По его словам, на сегодняшний день в области к интернету подключены 683 села и только в 201 из них скорость на уровне 8 мегабит в секунду и выше. В остальных она не превышает 5 мегабит. А в 242 населённых пунктах (35,4 процента) скорость интернета составляет от 0,5 до 2 мегабит в секунду. Тем временем в 240 населённых пунктах скорость интернета – менее 0,5 мегабит.

В ходе совещания акимам городов и районов поручено составить чёткую карту с указанием названия каждого населённого пункта и предельной скорости интернета.

– Самая важная задача – это развитие цифровой инфраструктуры, – сказала руководитель Управления цифровизации и архивов ВКО Марина Гагарина. – На основании выданных разрешений от Министерства цифрового развития на использование радиочастотного спектра сотовые операторы взяли на себя обязательства обеспечить широкополосный доступ в интернет в 250 сельских населённых пунктах с численностью более 250 человек и 45 сельских населённых пунктах с численностью менее 250 человек.

Таким образом, сотовые операторы готовы обеспечивать мобильным интернетом жителей сёл Восточного Казахстана в рамках программы «250+». В этом деле от руководства области требуется установка 58 антенно-мачтовых сооружений. Глава региона поручил в десятидневный срок разработать проектно-сметную документацию и определить земельные участки под установку АМС.

– Сейчас нам очень много времени нужно уделить развитию инфраструктуры. Будем выделять столько средств, сколько потребуется, потому что это задача социальная. В 103 сёлах региона вообще нет доступа к интернету, а значит и доступа к социальным и экономическим программам, – добавил Даниал Ахметов. – Уже нельзя делить маленький посёлок, где живут чуть больше 100 человек, и крупный, с населением в 10 тысяч человек. Все они одинаково привязаны к социальным потребностям. Этот вопрос нужно решать прямо сейчас. В первую очередь мы будем проводить интернет туда, где его нет совсем.

Также он напомнил о том, что повышенное внимание уделяется и подготовке высококвалифицированных кадров. В частности, в этом году за счёт средств местного бюджета будет выделено 15 грантов на подготовку IT-специалистов этого направления.

Гульжан Естаева

Коллаж Анны Ерёминой