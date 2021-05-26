Международный выставочный арт-проект «Умай – наследие предков» презентовали в Усть-Каменогорске.

Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник представляет вниманию жителей и гостей областного центра около ста работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвящённых богине тюркских и монгольских народов Умай.

Богиня-мать – воплощение творческого начала природы, источника её благородия и изобилия, хранительница семейного очага и народного благосостояния. Она занимала второе место после Тенгри.

Светлый образ Умай сопровождал наших предков и в печали, и в радости, вселял надежду и уверенность. Без преувеличения, её можно назвать символом мудрости Великой степи, объединяющим в себе лучшие качества человеческой души, истинные ценности и народные традиции. Поверья гласят, Умай излучает свет, который проникает в сердца, одухотворяя людей и делая их по-настоящему счастливыми.

И сегодня как никогда важно возрождение того культурного наследия, которое идёт из глубины веков. Важно как для сохранения духовного здоровья нации, так и возможности показать мировому сообществу нашу тысячелетнюю историю и традиции. Именно этими мыслями руководствовалась директор Казахстанско-Швейцарского института туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса при Алматинском технологическом университете Галия Утебекова, когда занималась разработкой проекта «Возвращение Умай».

– Пирамиды в Египте привлекают людей, развивают туристический потенциал, – подчеркнула Галия Утебекова, – и у нас он тоже есть. Мы хотим, чтобы о культурном коде нашего народа узнали во всём мире. Нужно рассказать свою историю мировому сообществу в новом формате. Умай – посол народа, той энергии, которую он хранит в себе. Также планируется съёмка фильма-фэнтези о мифологических персонажах нашего народа. Нужно, чтобы за рубежом знали, что у нас тысячелетняя история и веками сложившиеся традиции.

Своими идеями автор проекта поделилась с сотрудниками музея-заповедника. Для Восточно-Казахстанской области, известной немалым количеством сакральных мест, которые вошли в пояс общенациональных святынь, – это вдвойне важно. Да и, как известно, обителью Умай является гора Белуха. Проект «Возвращение Умай» в регионе не просто поддержали, но и придали ему новый импульс, что позволило заговорить о нём на международном уровне, а о богине Умай – как бренде нашей области. Выставочный арт-проект «Умай – наследие предков» тому подтверждение.

– Было бы очень правильно, если бы образ Умай стал брендом Восточно-Казахстанской области, – отметила художник, скульптор из Усть-Каменогорска Тогжан Оспанова, которая, к слову, первая визуализировала образ богини. На выставке представлены её картина и скульптурные композиции.

К идее возрождения светлого образа Умай присоединились мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства не только Казахстана, но и стран дальнего зарубежья – Италии, Франции, Южной Кореи. Эстафету интерпретации богини приняли учащиеся детских художественных школ Усть-Каменогорска и Алматы. Вдохновляло их бесценное наследие кочевой культуры наших предков, которое каждому позволило изобразить прародительницу по-своему. К примеру, мастер Лариса Агеева из Усть-Каменогорска представила композицию лебедь-Умай, сделанную из тончайшего войлока и шёлка. Такой образ выбран неслучайно, ведь во многих преданиях и легендах говорится о превращении Умай в лебедя. Незримая, лёгкая – она всегда защитит женщину, ребёнка, семейный очаг. Завораживает инсталляция главного архитектора музея-заповедника Виктора Шевченко – словно сама Умай спустилась благословить свой народ.

Отдельная тема для разговора – представленные на выставке картины. Они приковывают внимание, и всё вокруг словно замирает в ожидании чего-то таинственного, неразгаданного… Переходя от одного полотна к другому, кажется, будто тебя сопровождает едва уловимый образ богини Умай. У отечественных и зарубежных художников сложилось своё представление о прародительнице, но все работы объединяет мощная энергетика – любовь, тепло и счастье передаёт своему народу богиня.

– Умай живёт в каждом из нас и оживает через проявление заботы, любви, родительских чувств, – поделилась руководитель центра экотуризма «Алтай-Арай» в Катон-Карагайском районе, инициатор первого экопоселения в Восточно-Казахстанской области Зарина Мастикбаева.

К слову, девушка организует для всех желающих походы к обители Умай – горе Белухе. Свои путешествия она называет «Прикосновение к стопам Умай». По словам Зарины, у подножия Белухи каждый чувствует сакральную энергетику. Некоторые гости говорят, что к ним во снах является женский образ…

Жители и гости Усть-Каменогорска могут зарядиться энергией и открыть для себя Умай, посетив экспозицию, которая расположилась в музее-заповеднике по адресу: ул. М. Горького, 59, и будет открыта до осени. Стоит помнить, что при посещении необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева