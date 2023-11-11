Уловка древняя, как пирамиды

В Восточном Казахстане расследуется дело в отношении организаторов финансовой пирамиды Eolus.

Уголовное расследование также идёт ещё в девяти регионах страны: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетісу, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как выяснилось, для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «Energy Eolus Qazaqstan», чтобы создать видимость существования Eolus в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5 процента ежедневно, с накоплением необходимой суммы для вывода денег.

При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере десяти процентов от суммы вложения, а также четыре процента от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до трёх тысяч процентов годовых.

В ведомстве также рассказали о схеме работы финансовой пирамиды: представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счёт в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелёк переводила на свой счёт на платформе «energyeolus.top».

Таким образом удалось вовлечь не менее трёх тысяч человек. Из них 1 773 гражданина подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге.

– Создание финансовых пирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания, – добавили в ведомстве.

Найля Байрам