Улица и аллея в честь героя

Одним из важнейших признаков состоявшегося государства является бережное отношение к истории, а также к его подлинным героям, известным личностям.

Представьте, что всего в двадцать лет Сагадат Нурмагамбетов командовал стрелковым батальоном, освобождал Украину, Польшу, штурмовал Берлин, где был удостоен самого высокого звания Героя Советского Союза. По сведениям из истории, там же во второй раз представлен к этому званию, однако в итоге отмечен другой наградой.

Помимо этого, множество орденов и медалей, почётных знаков зарубежных стран украсили парадный мундир ветерана. Всё же особое место в общем ряду занимают сразу два ордена Красной Звезды. В тридцать лет, что сейчас уму непостижимо, присвоено ему звание генерал-майора, а позднее, генерал-лейтенанта.

Если поколение автора этих строк в двадцать лет уже завершало двухгодичную срочную службу, причём, в мирное время, то Сагадат Кожахметович посвятил армии, защите своей Родины ни много ни мало 53 года. Оставался востребованным на высоком военном посту до самых почтенных лет. В начале 90-х годов прошлого века в должности министра обороны он приезжал в Усть-Каменогорск по служебным делам. О памятном эпизоде во время случайной встречи мы расскажем чуть позже, а пока хотелось бы напомнить о замечательных событиях из календаря нынешнего года.

Народный генерал

Память о Халық Қаhарманы, Герое Советского Союза, первом министре обороны суверенной республики, первом генерале армии Сагадате Кожахметовиче Нурмагамбетове по достоинству увековечена в Восточно-Казахстанской области. В честь него в Усть-Каменогорске названа центральная улица, а в строящейся части микрорайона КШТ заложена новая аллея из лиственных деревьев, установлен памятник, отлитый из бронзы.

Символично, что памятное место находится в бурно развивающейся части областного центра. Там проживают в современных домах преимущественно молодые семьи. Рядом располагаются новые школы, в которых учится множество детей. Совсем недалеко высится монумент Независимости Казахстана, во имя которой жил, трудился, воевал на фронтах ВОВ, а также внёс неоценимый вклад в создание казахстанской армии первый министр обороны Сагадат Нурмагамбетов.

В торжественной церемонии открытия памятника в сентябре 2022 года приняли участие представители Министерства обороны Республики Казахстан, руководство области, родственники героя, общественность города и региона.

Применительно к герою, мы заметили, часто звучит слово, определение – «первый». Он является обладателем высшего звания Халық Қаhарманы под номером один. Как сказал в своём вступительном слове глава региона Даниал Ахметов, об этом свидетельствуют и другие факты из биографии фронтовика.

– Сагадату Кожахметовичу первому в истории Вооружённых сил Республики Казахстан было присвоено высшее звание генерала армии, – сказал Даниал Ахметов. – Жизнь легендарного генерала – это пример, как всем нам и последующим поколениям надо любить свою страну. Его слова: «В будущее берут не пепел, а огонь» – это алгоритм героико-патриотического воспитания детей. Созданная Сагадатом Нурмагамбетовым армия и сегодня успешно выполняет свои задачи, стоит на страже Родины, оберегая мирный труд казахстанцев.

Аким области особо подчеркнул, что фундамент обороноспособности страны заложил именно фронтовик, ветеран ВОВ, боевой офицер, познавший запах пороха, а также вкус и радость великой победы над фашизмом. От имени семьи Нурмагамбетовых слова признательности за память о героическом деде высказала его внучка, которая приехала для участия в открытии аллеи и памятника. Она обратила внимание, что памятные объекты в совершенно новом микрорайоне города выполняют важную миссию в воспитании детей, которые будут знать о герое с малых лет.

Редкая встреча

Можно считать себя счастливым, если хотя бы один раз в жизни человеку довелось встретиться с уникальной личностью. Такой шанс много лет назад выпал при посещении облвоенкомата, где проходила встреча министра с сотрудниками оборонного ведомства. В первую очередь поразило, насколько простым и доступным выглядел генерал. В то же время, в каждом слове, жесте, взгляде, голосе и интонациях его чувствовался масштаб личности, внутренняя сила и дух. Можно сказать, в нём горел огонь – мощный, неугасимый.

В ходе рабочей встречи мы убедились, как мгновенно военный человек оценивает ситуацию, тут же принимает чёткое решение и отдаёт приказ. За мудростью, предельной корректностью, даже добротой в Сагадате Кожахметовиче чувствовался образ именно того командира, за которым бойцы готовы идти в огонь и воду. Потому что он решает не сходя с места любой вопрос, что касается судьбы, жизни, службы конкретного солдата, офицера в отдельности или казахстанской армии в целом.

И ещё. За свою военную карьеру он дважды служил в должности заместителя командующего КСАВО – Краснознамённого среднеазиатского военного округа. В окружной газете «Боевое знамя», где солдаты-срочники публиковали свои заметки и статьи, поневоле встречались фамилии высшего командования, потому и были на слуху. Позже, в период учёбы на журфаке в Алматы, не знать адреса штаба военного округа и редакции окружной газеты было нельзя. Поскольку там и получали рекомендации на учёбу.

Народный министр обороны всегда в памяти людей. В Усть-Каменогорске его имя носит одна из центральных улиц в районе главной площади региона. Магия фамилии Нурмагамбетова и свет его личности распространяется на всё, что с ним связано. В областном центре плюс ко всему именем народного героя названа средняя школа, расположенная недалеко от областной библиотеки имени Пушкина. Школьники и педагоги вполне могут гордиться такой высокой честью и свои познания о прославленном генерале передавать по эстафете от одного поколения или выпуска другому.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции