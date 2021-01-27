Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество

ТОО «Казцинк», несмотря на пандемию, продолжает активно сотрудничать с отечественными товаропроизводителями и поставщиками услуг. Промышленный гигант намерен и дальше увеличивать долю местного содержания в своих закупках.

Укрепить взаимный интерес между ТОО «Казцинк» и бизнес-сообществом Восточного Казахстана помогла традиционная диалоговая площадка, организованная в онлайн-формате региональной Палатой предпринимателей.

По информации пресс-службы ВКО НПП «Атамекен», с 2012 года в регионе реализуется партнёрская программа с ТОО «Казцинк» по максимальному размещению заказов среди предприятий малого и среднего бизнеса. В прошлом году с участием горно-металлургического предприятия были проведены две диалоговые площадки, в ходе которых подписано 12 меморандумов о сотрудничестве с отечественными товаропроизводителями на общую сумму свыше 7,3 млрд тенге.

Представители промышленного предприятия рассказали о потребностях своего производства и ответили на вопросы предпринимателей, выразивших желание продолжить или наладить сотрудничество с предприятием.

Начальник службы коммерческого анализа и развития ТОО «Казцинк» Татьяна Иванова напомнила, что в 2016 году по вопросам импортозамещения компанией подписано соглашение с Министерством по инвестициям и развитию РК.

– За эти пять лет партнёрами «Казцинка» стали порядка пяти тысяч казахстанских компаний, в которых на сегодняшний день трудятся более 275 тысяч человек, – отметила Татьяна Иванова. – Поддерживая отечественных производителей заказами, мы предоставляем им возможность создавать новые рабочие места, расширять линейку товаров, модернизировать производство и улучшать качество продукции с лейблом «Сделано в Казахстане».

Госпожа Иванова также добавила, что ТОО «Казцинк», несмотря на условия карантинных ограничений, продолжает увеличивать казахстанское содержание своих закупок. Для этого значительная часть работы с действующими и будущими подрядчиками была максимально переведена в онлайн-пространство.

Общая сумма по долгосрочным договорам «Казцинка», заключённым с местными предприятиями, составляет более 61 миллиарда тенге в год.

Менеджер по развитию казахстанского содержания ТОО «Казцинк» Жулдыз Жакупбекова презентовала работу предприятия в сфере импортозамещения и озвучила план закупок, а также рассказала о потребностях «Казцинка» в товарах местных товаропроизводителей и предложила представителям МСБ варианты сотрудничества.

Она также отметила, что часть заказа, к примеру, на пошив спецодежды и средств индивидуальной защиты, передана на аутсорсинг. В связи с этим участникам встречи были предоставлены контактные данные фирм, занимающихся закупками для ТОО «Казцинк».

В рамках совещания товаропроизводители Восточно-Казахстанской области обсудили с представителями промышленного гиганта возможности сотрудничества. Параллельно прорабатывались вопросы действий офтейк-договоров с ТОО «Казцинк».

С презентациями своих товаров выступили директор ТОО «Роза-валяльно-войлочный комбинат» Альбина Ахметова и директор предприятия по изготовлению медицинской техники и оборудования ТОО «Терра Вита» Насихат Исабаева.

Представители ТОО «Казцинк» заверили местных предпринимателей, что их предприятие всегда предпочтёт товары, соответствующие выдвигаемым техническим характеристикам, отечественного производителя, нежели зарубежного.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО НПП «Атамекен»