Акцент на местном продукте

Производители стройматериалов и крупные подрядчики региона обсудили аспекты делового сотрудничества, направленного на увеличение доли казахстанского содержания в строительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба областной Палаты предпринимателей, заседание круглого стола по поддержке отечественных производителей строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования прошла в формате Zoom под председательством заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова. Модератором мероприятия выступил заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Главная цель встречи состояла в установлении прочных деловых связей между производителями и подрядчиками Восточно-Казахстанской области. Для поддержки отечественных производителей строительных материалов на совещание пригласили руководителей подрядных организаций, осуществляющих деятельность на 74 объектах строительства. Также во встрече участвовали государственные заказчики проектов – Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО, отделы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Усть-Каменогорска, Семея, Зайсана, Риддера, а также Бескарагайского, Тарбагатайского, Урджарского, Кокпектинского, Шемонаихинского и Уланского районов.

Заместитель руководителя областного Управления строительства, архитектуры и градостроительства Арман Байбулов сообщил, что в 2021 году в регионе запланирована реализация 156 строительных проектов. Из них 22 проекта – по программе «Дорожная карта занятости – 2021», стоимость 134 проектов превышает 100 млн тенге.

– В целях планирования работы субъектами бизнеса на официальном сайте Управления строительства, архитектуры и градостроительства размещена сметная документация по 156 проектам, – уточнил Арман Байбулов.

Всем участникам встречи заранее разослали сводные ведомости по потребности в основных строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании на крупных объектах стоимостью свыше 100 млн тенге, а также на объектах, строящихся в рамках Программы «Дорожная карта занятости – 2021». Было предложено провести выборку производимой ими продукции по этим объектам для внесения предложений заказчикам и подрядчикам с указанием наименования проекта, объёма поставки и стоимости материалов.

С презентацией производимой продукции выступили руководители ТОО «Казэлектромаш», ТОО «Терра-Вита», ТОО «Силикат», ТОО «Усть-Каменогорский завод светодиодного оборудования», ТОО «Бухтарминская цементная компания», ТОО «Фирма «Азия». Они рассказали об объёмах мощностей своих предприятий, раскрыли их потенциал по производству необходимой подрядчикам продукции.

Завершая встречу, Шакарым Буктугутов дал ряд поручений. Так, заказчикам строительных проектов – акиматам городов и районов – необходимо максимально заложить в проектно-сметную документацию использование товаров отечественных производителей. Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития поручено разработать каталог такой продукции. Управлению строительства, архитектуры и градостроительства – довести до застройщиков полную информацию о товарах местных производителей.

– Такие круглые столы с местными производителями решено проводить на регулярной основе, и не только по строительству, но и по другим отраслям. У Палаты предпринимателей уже есть хороший опыт проведения таких встреч с градообразующими предприятиями – ТОО «Казцинк» и ТОО «Востокцветмет», их эффективность очевидна для бизнеса, – резюмировал Кайрат Мамырбаев. – Мы уверены, что укрепление взаимодействия между государственными заказчиками подрядных работ и местными производителями принесёт свои плоды и будет способствовать развитию предпринимательского потенциала Восточно-Казахстанской области.

Насима Халелова

Фото из архива редакции