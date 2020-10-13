Главное – качество и безопасность 

Несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею мировой экономический кризис, «Казцинк» не снижает деловой активности с отечественными фирмами. Большая часть работы теперь перешла в онлайн-формат.

Благодаря современным технологиям и дистанционным встречам «Казцинк» активно работает со своими бизнес-партнёрами. Сумма по долгосрочным договорам с местными предприятиями составляет более 61 миллиарда тенге в год.

На днях «Казцинк» в онлайн-формате провел шесть бизнес-встреч с казахстанскими производителями спец-одежды, биг-бэгов и поставщиками средств индивидуальной защиты, а также с организациями, занимающимися научно-исследовательскими работами. Практически все они хотят сотрудничать с одной из крупнейших горно-металлургических компаний страны. В ходе видеозвонка потенциальным партнёрам рассказали о требованиях к качеству поставляемых товаров и услуг.

– Если предлагаемая продукция ничуть не уступает импортным аналогам, а цена пусть будет даже несколько выше зарубежной, мы всё равно предпочтем закупить товар у местного поставщика, – комментирует начальник службы коммерческого анализа и развития «Казцинка» Татьяна Иванова. – При этом главным критерием оценки качества является безопасность наших сотрудников, чтобы, к примеру, средства индивидуальной защиты были на сто процентов надёжными. Если продукция соответствует всем требованиям – мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества.

Специально для взаимодействия с подрядчиками в «Казцинке» работает Офис развития казахстанского содержания. Чтобы его специалисты рассмотрели возможность сотрудничества, представителям бизнеса достаточно отправить свои предложения на электронный адрес: vmeste@kazzinc.com.

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