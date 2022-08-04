Укрепляя дружеские связи

Абай Кунанбайулы – удивительная личность из числа мыслителей мирового уровня. Его творческое наследие интересует исследователей из разных стран. В честь великого сына казахского народа названы высшие учебные заведения, музеи, центры, парки, проспекты и улицы…

В этом году десятилетие со дня основания отмечает Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая в Минске.

Отметим, что центр, который был создан на базе Белорусского национального технического университета (БНТУ), призван укрепить дружеские отношения между двумя государствами через культуру и искусство. В свою очередь в Республике Казахстан в том же году открылся Центр языка и культуры Беларуси на базе Евразийского национального университета.

На базе Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая проходят различные тематические мероприятия: международные фестивали, конкурсы, семинары, вебинары, круглые столы в области культуры и науки двух стран. К примеру, в 2020 году в нашей стране отметили 175-летие со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбайулы. Поэтическую эстафету «Абай-челлендж», участники которой читали произведения великого казахского поэта и мыслителя, поддержали и в Минске.

В прошлом году на базе центра состоялся конкурс эссе «Я есть Казахстан» среди казахстанских студентов, которые учатся в Беларуси, в честь 30-летия Независимости РК. Также студенты БНТУ посетили открытие экспозиции, посвящённой основным вехам исторического развития Казахстана.

Как отмечают сотрудники центра, каждый проект, каждое мероприятие имеет огромное значение для достижения совместных целей и укрепления всестороннего стратегического партнёрства двух стран.

Пожалуй, одним из важных событий стало участие сотрудников центра в презентации четырёхтомного романа «Путь Абая» на белорусском языке – «Шлях Абая». Перевод сделал белорусский поэт, прозаик, языковед и публицист Михась Поздняков. Новую книгу публика приняла на ура.

– Резонанс был огромный: о презентации рассказали на ТВ, радио, написали в газетах, – поделился Михась Поздняков. – Всё-таки это шедевр мировой литературы. Мухтар Ауэзов – писатель, учёный. Я, когда прикоснулся к произведению, с ещё большим уважением стал относиться к казахскому народу, культуре, литературе.

Десятилетие со дня основания Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая – только начало большого пути. Пути изучения бесценного наследия, которое оставил нам Абай Кунанбайулы.

Александра Исаева