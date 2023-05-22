Перспективный проект

В Восточном Казахстане откроется Мастерская имени Лу Бань.

В ходе визита в рамках саммита «Центральная Азия – Китай» Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, на государственном уровне было подписано Соглашение о создании Мастерской имени Лу Бань между акиматом Восточно-Казахстанской области и Народным правительством города Тяньцзинь КНР.

Также соглашение о создании этой мастерской подписано на уровне Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева и Тяньцзиньского профессионального института.

Проект предусматривает дальнейшее укрепление сотрудничества между Казахстаном и КНР в области прикладных технологий и высшего технического образования, а также поддержку инициативы «Один пояс – один путь».

Через Казахстан проходят пять железных, шесть автомобильных дорог и 11 международных коридоров, что является крупнейшим транзитным мостом между Востоком и Западом. Требуются специалисты, способные обслуживать все виды транспорта на автомобильном рынке, включая гибридные и электромобили. Поэтому Мастерская имени Лу Бань может обеспечить важный прирост специалистов для ГОП «Автотранспортные средства».

По данному проекту будут созданы современные учебные лаборатории в области автомобильного транспорта на базе ВКТУ им. Д. Серикбаева, получены возможности усовершенствования образовательных программ по подготовке специалистов в сфере автомобильного транспорта с использованием современных китайских технологий.

Также планируется расширение академического и научного сотрудничества с высшими и профессиональными учебными заведениями Китая (разработка двудипломных образовательных программ, совместные научные проекты и другое).

Анна Вольнова, фото предоставлено ВКТУ им. Д. Серикбаева