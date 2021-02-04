Угроза схода снежных лавин в ВКО
Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита» с 4 по 7 февраля в области лавиноопасно. «Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.
Специаисты обращаются к жителям области – воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов», – говорится в сообщении.
Отметим, в регионе 336 лавиноопасных склона, которые угрожают населенным пунктам и автодорогам. На автодорогах области находятся 16 лавиноопасных участков общей протяженностью 105 км.: Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Барлык, Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Риддер – рудник Чекмарь.
24.kz