Угроза схода снежных лавин в ВКО

Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

По информации ВК филиала ГУ «Казселезащита» с 4 по 7 февраля в области лавиноопасно. «Ветровые надувы, большое количество выпавшего снега, повышение температурного фона – все это создает условия для самопроизвольного схода лавин.

Специаисты обращаются к жителям области – воздержитесь от походов и поездок в горы и будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов», – говорится в сообщении.

Отметим, в регионе 336 лавиноопасных склона, которые угрожают населенным пунктам и автодорогам. На автодорогах области находятся 16 лавиноопасных участков общей протяженностью 105 км.: Усть-Каменогорск – Самарское, Усть-Каменогорск – Алтай, Согорное – Барлык, Берель – Рахмановские ключи (Катон-Карагайский район), Зубовка – Путинцево, Риддер – рудник Чекмарь.

24.kz