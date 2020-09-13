Угроза не миновала 

Вице-министр Ералы Тугжанов и глава Минздрава Алексей Цой на брифинге в СЦК объяснили, насколько важно хотя бы первую четверть провести в дистанционном формате. При этом твёрдого обещания вернуть после каникул всех учеников в школы не прозвучало.

Как долго школьникам придётся постигать основы наук в дистанционном формате и насколько безопасным будет их возвращение в классы – эти вопросы одни из самых волнующих для родителей. Многие из них переживают, что такой формат обучения может привести к потере качества знаний. Однако самым весомым аргументом в этом споре остается здоровье детей.

Министр здравоохранения Алексей Цой сохранение онлайн-режима обучения объяснил несколькими причинами.

По его словам, с марта в Казахстане зарегистрировали 2 418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей, из них 98 процентов выздоровели, 34 ребенка продолжают лечение.

– Формирование закрытых коллективов создаёт высокий риск передачи инфекции, – отметил министр. – Согласно информации ВОЗ, дети до 12 лет менее интенсивно, но всё же передают COVID-19. А в возрасте 12 лет и старше играют активную роль в передаче COVID-19 и могут быть источником инфекции для домочадцев, среди которых наверняка есть люди из группы риска – с хроническими заболеваниями, старше 60 лет.

Конечно, в школах стараются соблюдать установленные требования для очного обучения.

– Но мы понимаем, что обеспечить их полное соблюдение в стенах школы – задача достаточно трудная. Особенно детям младших классов. Их сложно удержать на одном месте в течение длительного времени. Более того, концентрация большого количества детей в закрытых помещениях при несоблюдении установленных требований режима карантина имеет критический уровень риска, создающий угрозу распространения заболевания, – отметил А. Цой.

Он предупредил, что в случае регистрации заболевания в стенах организации образования, например, если заболеет один ученик в классе, то весь класс и преподаватели уйдут на 14-дневный карантин плюс ещё есть контакты в семье.

– А если будет установлено, что заболевший контактировал с кем-то вне класса, то карантин будет наложен и на этих лиц. Таким образом, при регистрации всего одного случая высок риск ухода на карантин классами и даже школами, – предупредил глава Минздрава.

Он привел в пример международный опыт, который уже демонстрирует рост заболеваемости в школах с очным обучением.

В Германии на очное обучение перешли в августе. Уже сейчас во многих городах школы закрываются на карантин.

В Англии, Франции, Польше десятки школ сообщили о вспышках COVID-19. Одни из них закрылись, другие отправили персонал и учеников домой для самоизоляции.

В Южной Корее школы возвращаются к дистанционному обучению.

Остаются закрытыми для учащихся школы и колледжи в Индии.

– Сегодня ещё рано говорить о стабильной эпидемиологической ситуации в школах, так как с 1 сентября ещё не прошёл даже один инкубационный период 14 дней, чтобы дать оценку ситуации, – отметил Алексей Цой.

Он напомнил про ежегодный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Ведь 70 процентов заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется среди детей до 14 лет. И они, перенеся ОРВИ и грипп, в силу снижения иммунитета станут наиболее подверженными риску заражения и заболевания COVID-19.

– У нас есть негативный опыт, когда мы открывали дежурные группы в детских дошкольных учреждениях, и они закрывались в связи с регистрацией там коронавирусной инфекции, – признался министр.

Тем не менее Министерством образования и науки выработаны предложения по второму этапу возобновления работы школ в штатном режиме, сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов.

По данным вице-премьера, 77 процентов детей сегодня учатся дома.

– Данному варианту последовали более 100 стран мира. В Казахстане 3 млн 400 тысяч учащихся, из них 77 процентов детей начали обучение в дистанционном формате. На первом этапе мы открыли дежурные классы и малокомплектные школы с общим контингентом 800 тысяч учащихся. На сегодня Министерством образования и науки выработаны предложения и по второму этапу возобновления работы школ в штатном режиме, – уточнил заместитель премьер-министра.

По словам главы Минздрава, ещё рано судить о том, без-опасно ли детям посещать школу. Прокомментировал он и слухи об осеннем карантине.

– Карантин ужесточится, если больничный фонд будет переполнен. Сейчас загруженность 15 процентов, если будет 70 % и более, будем рассматривать ужесточение, – заявил Алексей Цой.

Айгуль Биданова

Нур-Султан