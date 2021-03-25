Учиться – всегда пригодится

В регионе стартуют курсы по проекту «Бастау Бизнес», обучающие основам предпринимательской деятельности.

С 12 апреля 2021 года в Казахстане в рамках проекта «Бастау Бизнес» начинается бесплатное обучение желающих основам предпринимательства.

По информации пресс-службы областной Палаты предпринимателей, участниками проекта могут стать безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан.

В их числе люди, проживающие в сельской местности, в городах, инвалиды (если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или) безопасности труда других лиц), лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста, молодёжь (в том числе категории NEET), члены малообеспеченных и/или многодетных семей.

Также в эту категорию включены члены сельскохозяйственных кооперативов, не достигшие пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянских и фермерских хозяйств, включая участников якорной кооперации, переселенцев и кандасов.

Срок обучения составляет не более 21 дня. По итогам курсов будет выдан соответствующий сертификат.

– Участникам необходимо обратиться в центры занятости населения с заявкой на обучение, приложив копии документа, удостоверяющего личность, – пояснили в ПП ВКО. – Центры занятости населения при подтверждении статуса претендента на соответствие целевой группе проекта выдают направление на обучение.

С этим направлением претендент обращается в РПП «Атамекен» или его районные и городские филиалы для зачисления в группу для обучения.

Для получения более подробной информации можно обратиться в центры обслуживания предпринимателей в районах и городах Восточно-Казахстанской области.

В целях снижения рисков заболевания коронавирусом обучение осуществляется дистанционно, посредством онлайн-платформы Atameken Academy.

Марк Касымов

Фото из открытых источников