Обеды от Жанат

Многодетная мама из Семея на грантовые средства программы «Бастау Бизнес» открыла столовую.

Семейчанка Жанат Нуканова – многодетная мама. Долгое время работала фасовщиком. Когда компания закрылась, чтобы обеспечить себя и пятерых детей, Жанат начала печь дома пироги и реализовывать их через магазины. Узнав о программе «Бастау Бизнес» в филиале города Семея Палаты предпринимателей ВКО, она решилась превратить своё хобби в бизнес.

Получив государственный грант, предпринимательница арендовала здание, зарегистрировала ИП, которое назвала в честь младшей дочки – «Амина». Добавила собственные сбережения и открыла столовую.

Теперь предпринимательница обеспечивает работой двух человек и вкусной едой работников близлежащих предприятий.

Так, обучение, грант и желание работать помогли многодетной маме начать собственный бизнес.

Марк Касымов

Семей