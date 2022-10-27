Цвети, моя республика родная!

Восточноказахстанцы масштабно отметили День Республики. В городах и районах области прошло более 500 различных мероприятий.

Самыми ожидаемыми праздничными событиями для жителей областного центра стали концерт «Республика моя!» и традиционные народные гуляния на главной площади города. Несмотря на прохладную погоду, здесь собралось огромное количество зрителей.

За час до начала концерта на площади Республики развернулась сельскохозяйственная ярмарка, где в широком ассортименте была представлена молочная, колбасная, медовая, овощная продукция, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Неподалёку свои работы из дерева, кожи, камня и других материалов вниманию устькаменогорцев представили мастера декоративно-прикладного искусства.

Для любителей активного времяпрепровождения были подготовлены спортивные площадки. Все желающие могли посоревноваться в армрестлинге, поднятии гирь, штанги, подтягивании на турнике и перетягивании каната.

С искренними поздравлениями и пожеланиями к собравшимся обратился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– 25 октября наша страна отмечает замечательный праздник – День Республики. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете. Это стало поворотным пунктом в развитии страны. Именно тогда началось становление Казахстана как нового государства со своими законами, внутренней и внешней политикой, – отметил он.

По словам главы региона, за эти годы мы прошли непростой путь от смятения к вере, надежде и уверенному будущему. Нам удалось построить крепкое гражданское общество, укрепить межэтническое и межнациональное согласие, занять своё место на мировой политической арене.

– Мы любим, уважаем и гордимся успехами нашей страны, её динамичным развитием, впечатляющими достижениями. Пусть и впредь труд каждого из нас будет залогом успешного проведения реформ, повышения авторитета страны, улучшения благосостояния народа, – сказал Даниал Ахметов. – В этот знаменательный день хочу выразить глубочайшую признательность всем, кто создавал прочный фундамент экономического развития Восточного Казахстана, и всех, кто сегодня трудится, приумножая успех и достижения. От всего сердца поздравляю всех с национальным праздником! Желаю здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, мирного неба и процветания нашей Родине – Республике Казахстан!

Продолжилось мероприятие торжественным поднятием Государственного флага. Затем все зрители как один, приложив правую руку к сердцу, исполнили Гимн Казахстана.

В ходе концерта звучало много патриотических и современных песен в исполнении приглашённых гостей и полюбившихся жителям области артистов-земляков. В их числе – Дина Мырза, Асем Рыспаева, Нургуль Кабдоллаева, Ботагоз Жумабекова, группы «Әлем сазы», «IDEA», «Dolce» и многие другие. Также для жителей и гостей Усть-Каменогорска выступили популярный казахстанский певец Kalifarniya, финалисты 7-го сезона музыкального проекта «Х-Factor Казахстан» – группа «In Coro» и эстрадно-академический cover квартет «Voice».

Особые впечатления горожанам подарили номера танцевальных коллективов. Поддерживая выступающих, некоторые зрители и сами начинали пританцовывать.

– Праздник удался на славу! Было очень весело и красочно. Понравились творческие выступления артистов. Порадовало обилие медовой и молочной продукции на ярмарке, – поделилась впечатлениями жительница Усть-Каменогорска Айжан Турсунова.

Кроме того, в городе прошло много патриотических акций, приуроченных к празднику. К примеру, местная молодёжь организовала автопарад «Менің елім – менің туым!», в рамках которого по улицам областного центра проехала колонна автомобилей с Государственными флагами.

А ещё молодые люди успели побить своеобразный рекорд, развернув у подножья скульптурной композиции «Монумент Независимости» самый большой флаг в Восточном Казахстане. Его длина составляет 24 метра, ширина – 12 метров, а вес – 100 килограммов. В этой акции участвовали свыше 300 человек.

– День Республики – праздник единства, целеустремлённости и патриотизма. Символом этих качеств, несомненно, является Государственный флаг. Недавно по инициативе Касым-Жомарта Токаева в законодательство были внесены корректировки, позволяющие каждому использовать флаг для выражения патриотических чувств. Этим воспользовалась молодёжь, чтобы оригинально поздравить Усть-Каменогорск с праздником, – прокомментировал это событие аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Немало познавательных мероприятий прошло в библиотеках региона. В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина провели интеллектуальный стендап в духе миссии TEDх под названием «Я – казахстанец, и этим горжусь!». Молодые активисты, волонтёры, дебатёры рассказали своим младшим товарищам – учащимся школ о важности серьёзного отношения к учёбе и общественно полезной деятельности, поделились дельными советами.

В Центральной городской библиотеке имени О. Бокея прошёл целый комплекс мероприятий, посвящённых национальному празднику. В том числе интерактивная выставка «Великая история бескрайней степи». Экспозиция рассказала о жизни и кодексе чести батыров, эпохах правления великих казахских ханов, путешествиях учёного Чокана Валиханова, древних курганах Восточного Казахстана и многом другом.

В разных городах и районах области накануне праздника и непосредственно в День Республики были организованы концертные программы, массовые гуляния, торжественные собрания, спортивные мероприятия, акции и ярмарки. Проходили церемонии открытия различных объектов и вручения ключей от новых домов.

Так, в Зайсанском районе прошло торжественное собрание при участии акима района Дулата Кажанова. Глава района поздравил жителей с праздником и вручил благодарственные письма гражданам, вносящим весомый вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие района.

В Шемонаихинском районе в честь Дня Республики состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Шемонаихинцы ждали этого события с нетерпением. Теперь здесь они могут тренироваться в тренажёрном зале, играть в мини-футбол, волейбол, шахматы, заниматься боксом и вольной борьбой. Ещё в районе прошёл ежегодный турнир по волейболу среди девочек 2006 года и младше на кубок акима района, соревнования по армрестлингу, воркауту, гиревому спорту и шахматам.

В Тарбагатайском районе к национальному празднику приурочили открытие амбулаторного центра в селе Сарыолен в рамках государственной программы «Ауыл – ел бесігі». Отмечается, что таким образом была решена одна из актуальных проблем приграничного населённого пункта, в котором проживают около 200 человек.

В Уланском районе в праздничные дни прошло вручение многодетным семьям ключей от новых домов, построенных по региональному проекту «Одноэтажный Восток». В Риддере были организованы сельскохозяйственная ярмарка, выставка мастеров и музыкальная программа. Для жителей горняцкого города праздничные мероприятия завершились молодёжной дискотекой и красочным фейерверком.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета