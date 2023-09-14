«Цифра» для честной торговли

Электронные информационные сервисы и системы прочно входят в ежедневную практику торговых операций.

Уже трудно представить, чтобы в магазине или даже небольшой торговой палатке не было возможности оплатить товар при помощи QR-кода. Все привыкли выбирать меню в кафе, скачав мобильное приложение, и даже покупки совершаются теперь прямо из дома.

На днях в цифровом офисе Правительства РК министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву продемонстрировали работу информационных систем «е-КТРМ», «Национальной системы прослеживаемости товаров» (НСПТ) и Smart QR.

Восточно-Казахстанская область традиционно считается крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом. Но и торговля здесь играет далеко не последнюю роль. Так, по данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, за январь-июль текущего года объём розничной торговли в области составил около 596,484 млрд тенге.

Из года в год увеличиваются объёмы рынка розничной электронной коммерции. По статистическим данным, в 2022 году он составил более 4,178 млрд тенге. Эти средства составили оборот предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный интернет-ресурс.

Чем же торгуют мелкие предприятия, используя интернет-ресурсы? Это самые разнообразные товары – книги, журналы, газеты, компьютерные и видеоигры, а также товары для домашнего пользования. Любопытно, что основная доля электронной коммерции в ВКО приходится на услуги в области рекламы – 59,7%.

В 2022 году из способов оплаты за товары и услуги наиболее предпочтительными являлись онлайн-платежи (32%), по 20% – оплата наличными, кредитной или дебетовой картой, по 4% – через мобильный телефон и предоплаченной подарочной картой.

Как видим, внедрение дополнительных информационных и цифровых технологий и систем в торговлю даёт дополнительный импульс для дальнейшего развития электронной коммерции. Торговля через интернет-ресурсы станет таким же естественным и привычным процессом, как и поход в магазин «у дома». Но для этого нужно, чтобы эти системы и сервисы были действительно доступными, легко управляемыми и удобными как для предпринимателей, так и для потребителей.

Одним из таких сервисов может стать пилотный проект Smart QR. Кстати, изобретение нашего соотечественника. На сегодняшний день к нему подключено уже 947 субъектов торговой деятельности, из которых 21 – рынки. Благодаря Smart QR потребители могут получить всю интересующую информацию о рынке и об арендаторах, ознакомиться с ценами на социально значимые продовольственные товары и даже подать жалобу. Эта система помогает настроить процесс торговли с максимальным уровнем прозрачности и доступности.

С такой же целью внедряется в Казахстане и государственная информационная система «е-КТРМ», в которой сосредоточены все реестры технического регулирования. Отметим, что разработчики намерены интегрировать эту систему с базами данных систем «Единое окно» и «Астана-1».

Это обеспечит работу единой цифровой площадки технического регулирования, а также автономность и оперативность проведения экспертизы документов об оценке соответствия в рамках таможенной очистки на стадии ввоза в страну иностранных товаров. Что немаловажно, система позволит исключить человеческий фактор и коррупционные риски.

В целом, на площадке ИС «е-КТРМ» осуществляется автоматизация ведения реестров в области технического регулирования; обеспечиваются и актуализируются техрегламенты и стандарты; снижается уровень барьеров в техническом регулировании; отечественный рынок ограничивается от опасной и некачественной продукции.

Сейчас в системе «е-КТРМ» зарегистрировано более 473 организаций – в основном, органы по сертификации и лаборатории. Также добавлено 180 структурных подразделений и создано 1445 учётных записей. В настоящее время системой выдано 285 тестовых сертификатов о поверке.

– В целом, работа, проводимая по оцифровке и совершенствованию процедур оценки соответствия, направлена на то, чтобы искоренить «серые» сертификаты и сделать процедуру прозрачной, а также обеспечить население Казахстана безопасной и качественной продукцией и снизить технические барьеры, – пояснили в Комитете технического регулирования и метрологии.

Изучив возможности цифровых сервисов и информационных систем, Арман Шаккалиев отметил, что цифровые форматы в торговле и техрегулировании значительно повышают скорость и эффективность работы за счёт роста продуктивности, снижения числа ошибок, сокращения расходов и коррупционных рисков. Поэтому цифровизация должна происходить и измеряться в конкретных показателях и результатах.

Также Арману Шаккалиеву продемонстрировали возможности Национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), которая функционирует в пилотном режиме и является электронным зеркалом принимаемых мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Как отметили разработчики, внедрение в практику НСПТ – это, прежде всего, комплекс мер, направленных на сокращение доли теневой экономики, повышение уровня удовлетворённости качеством услуг, а также обеспечение дополнительных поступлений в бюджет.

Пилотный проект работает по девяти позициям из списка социально значимых продуктов: мука, картофель, лук, морковь, капуста, яйцо куриное, рис, масло подсолнечное и масло сливочное.

– Первая задача – понимать, какой фактический объём запасов продуктов первой необходимости существует в разрезе регионов. Благодаря интеграции с розничными сетями, начиная от крупных и заканчивая маленькими магазинами «у дома», мы будем отслеживать ценообразование и предельную надбавку на социально значимые продовольственные товары при реализации конечному потребителю, – пояснил руководитель проекта НСПТ Алмат Исмаилов.

По его словам, практически все регионы Казахстана в той или иной степени участвуют в создании электронной базы данных. Среди наиболее активных – Астана, Шымкент и Акмолинская область. Наименьшую активность проявляют ЗКО, СКО и область Ұлытау. Восточный Казахстан расположился в «золотой» середине. Так что торговым предприятиям области есть куда стремиться.

Тем более что, по словам Армана Шаккалиева, в этом межсезонье все участники рынка (СПК, СХТП, торговые субъекты, занимающие реализацией) должны оцифровать данные и войти в НСПТ.

– С точки зрения встречных обязательств, для получения субсидий по линии МСХ требование присутствия в этой системе должно быть обязательным. Кто не работает в системе – тот не получает субсидии, – заявил министр.

Так что субъектам малого и среднего бизнеса, активно занимающимся торговлей или продажами собственной продукции, следует поторопиться и внести свои данные в национальную информационную систему. Это позволит не только наладить работу своего предприятия с максимальным уровнем прозрачности, но и даст возможность своевременно и без проволочек получать все меры государственной поддержки.

Екатерина Гуляева