Три дороги – одно кольцо

С каждым годом в Усть-Каменогорске увеличивается интенсивность транспортного потока. Чтобы существующая транспортная система выдержала нагрузку, в этом году в областном центре планируется реализовать несколько масштабных проектов по благоустройству, строительству, реконструкции и ремонту дорог.

Совещание, где рассмотрели вопросы инфраструктурного развития, прошло под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Глава региона поставил перед ответственными ведомствами основные задачи, которые необходимо выполнить в 2023 году.

Стоит отметить, что в последние годы в Усть-Каменогорске транспортной инфраструктуре уделяется особое внимание. Так, при строительстве жилого сектора реализуется комплексный подход – учитывается и количество автомобилей.

В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы не раз рассказывали читателям, какую работу проводят профильные ведомства как для разгрузки существующей системы движения, так и для предотвращения возможных пробок в будущем.

Один из проектов – реконструкция улицы Базовой, которая предполагает расширение дороги с двух до четырёх полос. Как отмечалось ранее, к реализации проекта подрядчики приступили ещё в прошлом году – они расширили дорожное полотно. В течение первой половины этого года планируется завершить реконструкцию – заасфальтировать дорогу, оборудовать тротуары и освещение.

Также в этом году продолжится расширение улицы Астана на участке от Дворца спорта до моста через Ульбу в районе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Как отметил глава региона, проект профинансирован, работы по нему уже начаты. Предполагается, что движение будет открыто к первому июля.

На этом преобразования на городских улицах не закончатся. Есть проект по дорожной развязке улиц набережная Иртыша им. Славского и Пермитина в сторону расширения проезжей части.

– Что касается улицы Пограничной, то мы выделили средства на выкуп 13 домов у населения, чтобы также расширить эту дорогу, – отметил Даниал Ахметов. – Таким образом, мы определили ряд первоочередных проектов, которые позволят значительно разгрузить центральные улицы и избежать пробок.

Пожалуй, наиболее масштабным проектом можно назвать кольцевую развязку, которая замкнёт на себе улицы И. Есенберлина, Жибек Жолы и проспект К. Сатпаева. На этом участке планируется реализовать сразу два проекта – по переносу коммуникаций и по строительству дороги. Предполагается, что появление кольца в микрорайоне КШТ значительно разгрузит автомобильный поток. Работы также планируется завершить в этом году.

Особое внимание будет уделено выезду из Усть-Каменогорска в сторону Алматы. По проекту предполагается расширение проезжей части. Отметим, что подрядчик уже определён.

Татьяна Кравченко

фото Тлеубека Шаяхмета