«Треугольник знаний» как основа

На базе ВКТУ им. Д. Серикбаева откроется Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий.

Такое решение было принято на форуме ректоров Казахстанско-Немецких университетов с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Так, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева и Казахстанско-Немецкий университет подписали рамочное Соглашение об открытии института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых. Он будет следовать передовому немецкому опыту в области инженерии.

Цель проекта – формирование образовательной платформы, основанной на «треугольнике знаний» между исследованиями, знаниями и инновациями для процветания, благополучия и устойчивого развития Восточно-Казахстанской области.

Председатель правления-ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина сообщила, что политика в области науки и высшего образования направлена на расширение интернационализации образования и науки, формирование устойчивых и эффективных связей.

По её словам, основа сотрудничества ведётся в трех разных направлениях. В части образования – это двудипломная и совместная подготовка кадров по направлениям: металлургия, машиностроение, геология и горное дело, обогащение полезных ископаемых, устойчивое развитие.

Второе направление – совместные исследования в области металлургии и материаловедения, геодезии, геологии и горного дела, и устойчивого развития.

И третье направление – это создание инновационного кластера науки и производства, совместные исследовательские проекты, организация бизнес-инкубатора и запуск стартап-проектов, а также создание экспериментальных производств и пилотных линий.

– Открытие института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых является важным шагом в развитии науки и технологий страны, а также укреплении дружественных отношений между двумя странами, – резюмировала Сауле Рахметуллина.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ВКТУ