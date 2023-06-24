«Треугольник знаний» как основа
На базе ВКТУ им. Д. Серикбаева откроется Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий.
Такое решение было принято на форуме ректоров Казахстанско-Немецких университетов с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Так, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева и Казахстанско-Немецкий университет подписали рамочное Соглашение об открытии института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых. Он будет следовать передовому немецкому опыту в области инженерии.
Цель проекта – формирование образовательной платформы, основанной на «треугольнике знаний» между исследованиями, знаниями и инновациями для процветания, благополучия и устойчивого развития Восточно-Казахстанской области.
Председатель правления-ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина сообщила, что политика в области науки и высшего образования направлена на расширение интернационализации образования и науки, формирование устойчивых и эффективных связей.
По её словам, основа сотрудничества ведётся в трех разных направлениях. В части образования – это двудипломная и совместная подготовка кадров по направлениям: металлургия, машиностроение, геология и горное дело, обогащение полезных ископаемых, устойчивое развитие.
Второе направление – совместные исследования в области металлургии и материаловедения, геодезии, геологии и горного дела, и устойчивого развития.
И третье направление – это создание инновационного кластера науки и производства, совместные исследовательские проекты, организация бизнес-инкубатора и запуск стартап-проектов, а также создание экспериментальных производств и пилотных линий.
– Открытие института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых является важным шагом в развитии науки и технологий страны, а также укреплении дружественных отношений между двумя странами, – резюмировала Сауле Рахметуллина.
Ерик Абитов
Фото пресс-службы ВКТУ