Тонкости народного искусства

Учитель детской художественной школы из Абайского района своими руками делает торсыки и камчу, а также приобщает детей к казахским народным ремёслам.

С работами Сымбата Кудайбергенова мы познакомились на выставке произведений изобразительного искусства Абайского района в Восточно-Казахстанском музее искусств. Она проходила в рамках областного фестиваля искусств «Дала дидары», посвящённого 30-летию Независимости РК. Творения автора сразу же завоевали внимание публики. Нечасто можно встретить человека, который возрождает и передаёт другим древние ремесленные традиции, к тому же занимается этим делом с превеликим удовольствием.

Недавно у нас появилась возможность лично встретиться с мастером и из первых уст узнать о том, как он создаёт свои работы, насколько они востребованны в современном мире и как дети занимаются декоративно-прикладным искусством, в котором чётко читается национальный колорит.

Родился Сымбат Кудайбергенов в селе Кундызды Абайского района. Он вспоминает, как в прежнем доме его семьи на стене висело множество разных видов камчи. Дело в том, что дедушка героя нашей статьи Кудайберген был мастером, изготавливающим плетёную сбрую. В свою очередь отец Сымбата никаким народным промыслом не занимался, видимо, талант и мастерство деда перешли напрямую внуку.

– Помню, как играл в детстве с камчой, позднее начал ремонтировать те, что приходили в негодность. Действительно, если учишься чему-то в раннем возрасте, то это запоминается надолго, так сказать, остаётся в твоей крови, – говорит ремесленник. – Также во время обучения в детской художественной школе нам рассказывали и показывали разные виды плетения. Дополнительно получал знания в этом направлении в молодёжном центре и студии по пошиву сапог.

По его словам, в отеческом доме помимо камчи были старинные кебеже, сёдла и многое другое. Однако в то время этим вещам не придавалось особого значения. Большинство было утеряно во время переездов. Истинную ценность этих предметов Сымбат Кудайбергенов познал, когда учился в Семипалатинском государственном университете имени Шакарима (ныне Университет Шакарима) и изучал этнодизайн. После этого всё, что сохранилось, он передал местному музею.

В детской художественной школе в селе Караул, из которой в своё время выпустился сам, мастер работает с 2008 года. Устроившись на должность учителя в это учреждение, он подумал, что мог бы вплотную заняться плетением камчи.

Вот уже около восьми лет житель Абайского района занимается плетением камчи, а торсыки делает на протяжении последних трёх лет. В обоих случаях процесс создания предмета достаточно трудоёмкий. Овладеть этим искусством не каждому дано.

Тонкостей много. К примеру, в плетении камчи мастер может использовать четыре, шесть, восемь или десять кожаных полос. Некоторые ремесленники плетут камчу и из 40.

– Если не отвлекаться, то одну камчу можно сплести за один день. В первую очередь, чтобы заниматься этим делом, у человека должно быть желание, иначе ничего не получится. Важна и усидчивость, – рассказал Сымбат Кудайбергенов. – Больше всего люблю плести камчу зимой, когда ночи длинные. Летом же, наоборот, нет вдохновения, так как много других забот, домашних дел.

К слову, камчи мастера пользуются успехом среди восточноказахстанцев. В первые годы свои изделия он возил на продажу в Семей, сейчас основная часть покупателей – жители Абайского района. Чаще они просят изготовить камчи для управления лошадью или в качестве сувенира. Особо украшать свои изделия мастер не любит, так как хочет, чтобы каждая его камча была максимально практичной.

Как отмечает наш земляк, если перед ним поставить сто штук камчи, он среди них легко найдёт свою. Ремесленник никак не помечает свои работы, просто каждая из них для него особенная и запоминающаяся.

Создание торсыков – тоже дело не простое. В виде исходного материала можно использовать сырую кожу либо сыромятину (қайыс).

– Для изготовления торсыков обрабатываем сырую кожу самостоятельно. Берём шкуру молодого крупного рогатого скота, замачиваем её в известковой воде. Также в воду добавляется уксус и соль. Замачивание длится от недели до двух. После шкуру нужно очистить от шерсти, остатков мяса. Далее её необходимо погрузить в молочную сыворотку на три-четыре дня, иногда и на неделю, – поделился с нами собеседник. – Потом замачиваем в воде обработанную кожу и уже из получившегося материала по шаблону делаем торсык. Обшиваем всё кожаной лентой и, чтобы сосуд принял нужную форму, нагреваем песок и засыпаем внутрь. Песок высохнет, кожа затвердеет, сувенир готов.

Эти действия выполняются в случае использования сырой кожи, если же есть сыромятина – технология другая. Сыромятной кожей обшивают бутыль. После снаружи сосуд можно украсить, а внутрь залить жидкость.

Многое зависит от того, какая кожа – толстая или тонкая. Из толстой, например, делают торсык, узду, а из тонкой – камчу.

Несмотря на то, что Сымбат Кудайбергенов за несколько лет успел сплести более ста камчи и много других изделий, мастером он себя не считает. Говорит, что это хобби.

– Мне ещё многому нужно научиться. Хорошо бы поучаствовать в профессиональных мастер-классах. Но, к сожалению, на сегодняшний день не так много мастеров, которые хотели бы поделиться своими умениями с другими. Так что стараемся обогащать свои знания с помощью Интернета, – добавил он.

С одной стороны – работа, с другой – общественная деятельность, мало тех, кто находит время на творчество. Однако таких личностей можно встретить среди коллег Сымбата Кудайбергенова – учителей детской художественной школы. Они не только прививают детям любовь к искусству, но и не забывают самовыражаться. Ежегодно участвуют в районных выставках и других культурных мероприятиях, презентуют гражданам изделия ручной работы.

В школе обучаются 157 детей. Все они разного возраста. Учителя здесь преподают основы пяти видов изобразительного искусства – скульптура, живопись, графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство.

– Всего в районе около 2,5 тысячи детей, все они охвачены дополнительным образованием. Кто-то занимается спортом, кто-то – творчеством. Пусть не все ребята, которые обучаются у нас, станут мастерами, но определённые знания они обязательно получат, – уверен Сымбат Кудайбергенов. – Навыками казахского народного ремесла, такими как плетение камчи, могут овладеть только те, кто действительно хочет этого, независимо от того, сколько ему лет. Лучше всего получается у тех, кто с самого детства интересуется лошадьми и всем, что с ними связано.

Мастер считает, что в будущем ремесленная культура казахского народа не исчезнет, более того, будет развиваться. По его мнению, если не считать именитых ремесленников и молодых людей, которые уже в школьные годы впитывают в себя знания о древних промыслах кочевников, в каждом селе нашей страны найдётся хотя бы несколько человек, как минимум, умеющих самостоятельно плести камчу.

Планы у героя нашей публикации большие. Сейчас достраивает мастерскую, которая будет располагаться рядом с домом. Там он сможет работать в свободной обстановке.

Кроме того, в будущем планирует заняться пошивом сапог и даже изготовлением сёдел. По его словам, это ремесло широко распространено на юге страны. В нашей области сёдла делают из берёзы. Если правильно провести технологию сушки, то такое седло может храниться 100, 200, а то и 300 лет.

Гульжан Естаева

Фото из архива Сымбата Кудайбергенова

Абайский район