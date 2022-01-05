Токаев провел совещание по социально-экономической ситуации в стране – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент сообщил, что Премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она принята Главой государства. Согласно Конституции, отставка Премьер-министра означает прекращение полномочий всего Правительства. Члены Правительства продолжат исполнять обязанности до формирования его нового состава. Исполняющим обязанности Премьер-министра назначен Алихан Смаилов.

Обращаясь к участникам совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невыполненной.

«Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета», – подчеркнул он.

Президент поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

«На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», – убежден Глава государства.

В этой связи Президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию текущей ситуации.

«Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных Правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года. В-третьих, поручаю Правительству перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период следует тщательно подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен. В-четвертых, поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Расследование проведите оперативно. Доложите в течение 20 дней», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике.

В завершение Касым-Жомарт Токаев также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:



Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;

Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

Напомним, 2 января недовольные повышением цен на сжиженный газ собрались в Жанаозене на проезжей части. С 1 января 2022 года цена на топливо резко увеличилась до 120 тенге. Жители Жанаозена просили снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.

Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.

Распоряжением Премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

4 января Правительственная комиссия провела переговоры с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ, а позже встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, где озвучила решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Вечером 4 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter призвал демонстрантов не следовать призывам деструктивных лиц.

«Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – заявил Глава государства.

В связи с обострением ситуации Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку Правительства.