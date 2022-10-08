В Восточно-Казахстанской области будут снижены тарифы энергопередающих организаций. Это позволит защитить права и интересы потребителей, не допустив необоснованный рост тарифов за потребление электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Как информирует пресс-служба ведомства, Департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, на основании информации территориального Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Восточно-Казахстанской области от 6 сентября 2022 года, снижены тарифы на услуги по передаче электрической энергии сразу нескольких организаций, расположенных в Восточном Казахстане и области Абай. Так, тарифы снижены в ТОО «Энергис» с 0,48 тенге/кВтч до 0,36 тенге/кВтч, то есть на 26% с вводом в действие с 1 января 2023 года, в ГКП «Теплокоммунэнерго» снижение составило с 0,286 тенге/кВтч до 0,274 тенге/кВтч, или 4 % с вводом в действие с 1 октября 2022 года; в АО «Риддер ТЭЦ» тариф уменьшился с 0,23 тенге/кВтч до 0,17 тенге/кВтч, то есть на 25% с вводом в действие с 1 ноября 2022 года, а также в РГП «Енбек-Оскемен» – с 0,661 тенге/кВтч до 0,633тенге/кВтч, с вводом в действие с 1 ноября 2022 года.

«В соответствии с подпунктом восьмым пункта первого статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», несоответствие деятельности субъекта естественной монополии, предоставляющего регулируемую услугу по передаче электрической энергии требованиям пункта шестого статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», на основании информации государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю, является основанием для изменения утверждённого уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия», – указано в сообщении.

Софья Соболевская