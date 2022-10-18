Тарбагатай возрождает былые традиции

В минувшую субботу труженики сельского хозяйства Тарбагатайского района провели первую ярмарку в Усть-Каменогорске после разделения двух областей и обретения статуса районного центра селом Акжар на юге Восточного Казахстана.

На ярмарке побывал аким области Даниал Ахметов.

– Уважаемые земляки, сегодня проходит ярмарка сельхозпродукции Тарбагатайского района, – сказал глава региона. – Она открывает традиционный сезон ярмарок, на которых жители могут без посредников купить товары напрямую у производителей. Район отличается высоким уровнем развития животноводства, поэтому не удивительно, что на прилавках представлен большой ассортимент мясной продукции, которая пользуется спросом, и цена на неё ниже рыночной.

По информации руководства района на традиционную ярмарку по реализации продукции сельского хозяйства в областном центре тарбагатайцы приехали в прекрасном настроении и с отличными гостинцами. Импровизированная сцена на территории рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет» находилась в распоряжении артистов районного Дома культуры. О заключительных аккордах содержательной программы мы ещё успеем рассказать, сейчас хотелось бы уделить внимание особенностям ярмарки из Акжара.

Южный район всегда славился отменной бараниной, которая обязана своим изысканным вкусом всем условиям, имеющимся в степях и предгорьях Тарбагатая. Это набор степных трав, вода, воздух, являющиеся предпосылками для получения натуральной, экологически чистой продукции.

Учитывая постоянно возрастающий спрос на такое мясо, в этот раз животноводы сделали акцент на баранину. Как рассказал аким района, подобная задумка сегодня оправдала себя в полной мере.

– Наши фермеры привезли более 30 бараньих туш и, что характерно, распродать их удалось в считанные часы, – говорит Дархан Жоргекбаев. – Конечно, всегда большую роль играет безупречное качество, а достигается оно за счёт выпаса животных на вольных пастбищах. Осенью, как обычно, всё поголовье различных видов скота возвращают с джайляу. Солидные привесы, нагулянные на пастбищах, дают возможность животноводам уверенно предлагать мясо покупателям, не беспокоясь за товарный вид и вкус.

Отмечается также, что всего на субботнюю ярмарку тарбагатайцы доставили около шести тонн мясной продукции. Из них 2,5 тонны приходится на мясо крупного рогатого скота, и ещё более трёх тонн – баранина и конина.

Помимо пастбищ в районе широко и умело используется потенциал разных откормочных площадок. В крупных, средних, мелких, а также дворовых хозяйствах ведётся откорм животных, что позволяет в любое время года предлагать на продажу свежее мясо.

Главный смысл проведения подобных ярмарок в том, чтобы продавать продукцию без посредников и по ценам, значительно ниже рыночных. В частности, областным управлением сельского хозяйства рекомендованная цена на говядину – 2100, конину – 2300, баранину – 2100 тенге за один килограмм. С учётом особенностей сезона и сбора урожая, цены на морковь, картофель, капусту, лук, в целом, находились в ценовом коридоре от 100 до 140 тенге за килограмм.

Картофель в районе обычно выращивают жители сёл Манрак и Жетыарал, а рыбную продукцию поставило на торговые прилавки ТОО «Ултарак». Без неё не обходится ни одна ярмарка, что в районе, что на уровне области.

Как отметил аким района, рекомендованные цены на ярмарке не отменяют возможность покупателю и продавцу поторговаться и в дальнейшем сыграть ещё на понижение. А в плане завершения сезона в сельском хозяйстве можно сказать, что все заботы позади. В достаточном объёме заготовлены корма, убраны все сельхозкультуры.

– Планируем, что 4 ноября проведём на уровне района праздник, посвящённый сельским труженикам, – говорит Дархан Жоргекбаев. – Они его в полной мере заслужили.

По словам режиссёра районного Дома культуры Аяна Садуакасова, концертная программа включает различные номера лучших артистов и музыкантов. Со сцены звучали песни, домбровые импровизации и кюи, посвящённые родной земле, также приближающемуся Дню республики.

Интересным эпизодом выступлений на сцене стало участие спортсменов района. Заслуженного тренера Республики Казахстан Айдына Егинбаева и многократную чемпионку мира в различных возрастных категориях по армрестлингу Евгению Гунько земляки встретили аплодисментами. Перед их поездкой в Турцию на очередной чемпионат мира пожелали победы и благословили старейшины Тарбагатайского района. В адрес тренера и знаменитой спортсменки высказали слова признательности за высокие достижения на мировой арене и продвижение имиджа района, области и страны, как родины настоящих чемпионов, уроженцев Великой степи.

Символическим и традиционным аккордом концерта артистов Тарбагатайского района стало общее исполнение известной песни на музыку местного композитора Болата Аширбаева «Тарбагатай таулары».

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета