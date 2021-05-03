Танцевальный бренд Востока

Появившись на сцене Восточно-Казахстанской области меньше года назад, первый профессиональный хореографический ансамбль народного танца «Алтай» уже успел стать брендом нашего региона.

Без преувеличения можно сказать, что в июле прошлого года в культурной жизни Восточно-Казахстанской области произошло знаковое событие – в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» появился первый профессиональный танцевальный коллектив. Инициатором его создания стал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Под крышей обновлённого здания Ertis kontsert появится большой танцевальный коллектив, который будет представлять всё разнообразие этнической хореографии и защищать честь нашего региона на республиканских и мировых площадках», – написал тогда на официальной странице в Instagram глава региона.

По задумке, на ансамбль возлагалась миссия – поднимать уровень профессионализма восточноказахстанских танцоров, чтобы они могли с честью представлять нашу область на различных значимых мероприятиях. Нельзя не отметить, что в ансамбль вошли 33 артиста именно из Восточного Казахстана, которые до этого занимались танцами, однако не на профессиональном уровне. Среди них – выпускники Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, участники городских и районных коллективов области, а также любители, подающие большие надежды. Возрастной ценз – от 18 до 24 лет.

По сути, ансамбль народного танца должен был стать визитной карточкой области, её танцевальным брендом. Эта идея нашла отражение уже в названии коллектива – «Алтай».

– Были мысли назвать ансамбль «Ертіс», – поделился художественный руководитель хореографического коллектива Тимур Кожахметов. – Однако Иртыш протекает через три области. Поэтому, когда бы выступали на каком-нибудь мероприятии, было бы непонятно, откуда мы приехали. Алтай же в Казахстане один, и его все знают.

Наслышаны и об успехах одноимённого коллектива, причём не только в республике, но и за рубежом. Удивительно, но за короткое время, да ещё и в условиях пандемии, ансамбль успел не просто поучаствовать в различных проектах и конкурсах, но и занять достойные призовые места. К примеру, в прошлом году наши артисты стали обладателями первого места в республиканском онлайн-конкурсе среди профессиональных коллективов, посвящённом знаменательным датам – 175-летию Абая Кунанбайулы, 95-летию Нургисы Тлендиева и 90-летию Шамши Калдаякова. Из 48 талантливых коллективов жюри покорил именно «Алтай».

Совсем недавно восточноказахстанские артисты прославили свою малую родину в соседней Российской Федерации, став лауреатами I степени международного конкурса национальных культур «Палитра дружбы» в номинации «Хореографическое творчество. Ансамбли». Несомненно, для коллектива, только ступившего на профессиональный путь, это фигура высшего пилотажа.

Не вызывает сомнений, что это только начало. Яркое. Многообещающее. Ведь ансамблю есть чем удивлять. В его репертуаре уже есть татарский, алтайский, русский, узбекский, уйгурский, стилизованный сакский танцы.

– Ансамбль специализируется на танцах всех народов, проживающих в Восточно-Казахстанской области, – отметил Тимур Кожахметов. – Как многонациональная страна, Казахстан, в которой в мире и согласии проживают представители разных народов, так и в нашем ансамбле дружно соседствуют танцы этих народов.

Основополагающая роль отводится казахской народной тематике. Остаются верны в коллективе неизменной классике – творческому наследию Абая Кунанбайулы. Так, в ансамбле поставили танец «Торы жорға» и попурри по трём произведениям поэта – «Айттым сәлем, Қаламқас…», «Көзімнің қарасы…» и «Желсіз түнде жарық ай». Как поделился художественный руководитель, начинать свой профессиональный путь, опираясь на бесценное наследие Абая, достойная преемственность поколений.

Ни для кого не секрет, что успех всего дела зависит не только от таланта артиста и его трудолюбия, но и других факторов – финансовой поддержки, профессионализма преподавателей, правильно выбранного сценического образа… У ансамбля «Алтай» с этим полный порядок. Управление культуры Восточно-Казахстанской области, а также КГКП «Ertis kontsert» всячески способствуют профессиональному росту хореографического коллектива. После капитального ремонта в бывшем Центральном доме культуры появился балетный зал со всеми условиями для занятий танцами. Над созданием сценических костюмов работают лучшие дизайнеры республики. С артистами занимаются настоящие мастера танцевального искусства, которые добились признания на республиканских и международных площадках. К слову, все они выходцы из Восточного Казахстана.

– Мы усердно занимаемся и оттачиваем профессиональные навыки, – подчеркнул Тимур Кожахметов. – Для этого в качестве репетиторов пригласили Шынгыса Акижанова из театра Astana Ballet, Адэль Манапову из Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва и Бакдаулета Конопьянова, который недавно окончил Кемеровский государственный институт культуры.

Можно сказать, что повезло ансамблю и с художественным руководителем – Тимуром Кожахметовым. Он лауреат республиканских и международных конкурсов, педагог-хореограф высшей категории, балетмейстер. Его постановки исполняют многие государственные ансамбли Казахстана.

Совсем недавно в Усть-Каменогорске побывала артистка балета, педагог-хореограф Государственного академического театра танца Республики Казахстан Айжан Карымбаева, которая также поделилась опытом с начинающими артистами. Она провела для ансамбля мастер-класс по основам модерн-танца. Хореограф отметила высокий уровень мастерства молодого коллектива и пожелала ему дальнейших успехов.

В том, что успех ждёт молодое созвездие талантов Востока в скором будущем, и сомневаться не стоит. Сейчас коллектив готовится к первому отчётному концерту. У «Алтая» грандиозные планы – получить звание государственного ансамбля… Пожелаем ребятам успеха и будем с нетерпением ждать приглашения на концерт после окончания пандемии.

Татьяна Кравченко

Фото из архива ансамбля «Алтай» и Ануара Тюлюбаева