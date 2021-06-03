Талантливые во всём

В Международный день защиты детей в Восточном Казахстане от имени акима области грамоты и подарки вручили 101 школьнику.

В областном акимате состоялась встреча акима ВКО Даниала Ахметова с победителями международных и республиканских интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Во время мероприятия глава региона поздравил ребят с праздником, а также отметил, что именно им предстоит построить процветающий, справедливый, прогрессивный Казахстан.

– Мы гордимся, что наши дети достойно представляют область на различных олимпиадах и состязаниях. Ведь их достижения формируют имидж и авторитет всего Восточного Казахстана, – подчеркнул Даниал Ахметов.

По словам акима области, в стране ежегодно увеличивается финансирование сферы образования, уделяется особое внимание достижению стопроцентного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением.

– Елбасы Нурсултан Назарбаев говорил о конкурентоспособном государстве, то есть о конкурентоспособной нации. Это, прежде всего, – вы, – обратился к присутствующим Даниал Ахметов. – За 30 лет Независимости наше государство прошло большой путь. В области за эти годы было построено 107 объектов здравоохранения, 144 школы, более 500 спортивных сооружений. На сегодняшний день по региону открыто 647 IT-классов. Ежегодно выделяем 400 грантов для обучения в региональных вузах.

Отметим, встреча проходила в формате открытого общения, поэтому каждый из её участников мог напрямую обратиться к главе региона и задать интересующий его вопрос. Пользуясь случаем, обладательница Гран-при международного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства DREAMFEST Газиза Танабек подарила акиму области рисунок, который был высоко оценён экспертами международного уровня.

– Рисовать люблю с детства. Изначально мои рисунки были не самыми лучшими, но я продолжала практиковаться. Занималась в кружке рисования. Там царит настоящая атмосфера творчества, – поделилась ученица девятого класса средней школы № 27 города Семея Газиза Танабек. – Свои работы часто отправляю на конкурсы рисунков. В этом году моя работа завоевала Гран-при на международном конкурсе DREAMFEST. В нём принимали участие ребята из России, Польши, Турции.

Также один из участников встречи попросил главу региона оставить автограф на волейбольном мяче, который принёс команде победу в республиканских соревнованиях.

– Наша команда в этом году впервые приняла участие в соревнованиях республиканского уровня и заняла первое место. Мы гордимся этой победой. В области созданы все условия для занятий спортом, – сказал капитан волейбольной команды Казнаковской средней школы Кокпектинского района Жигер Мамышев.

Всем участникам встречи вручили дипломы и ноутбуки. В тот же день награждение одарённых школьников грамотами и подарками от имени акима Восточно-Казахстанской области состоялось во всех городах и районах.

В целом в 2020–2021 учебном году школьники Восточного Казахстана завоевали 146 медалей (Гран-при – пять, золотых – 23, серебряных – 45, бронзовых – 73) на международных, республиканских интеллектуальных олимпиадах и в научных соревнованиях, 53 медали – в спортивных состязаниях (золотых – 17, серебряных – 16, бронзовых – 20) и 97 призовых мест – в творческих конкурсах.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы акима ВКО