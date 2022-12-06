Актуально

Такой вот поворот

06.12.2022
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На одном из сложных участков – Кабдеш – в Урджарском районе очистка трассы от снега проходила в авральном режиме.

Начавшиеся с середины ноября суровые зимние морозы и метели доставили немало хлопот жителям региона. Из-за непогоды дорожники, сотрудники МЧС, полицейские, даже водители и пассажиры принимали активное участие в спасательных мероприятиях. Они вызволяли из снежных заносов автомобили, оставшиеся на обочине дороги.

– На одном из сложных участков трассы Усть-Каменогорск – Алматы, более известном водителям как 92-й километр, или Кабдеш, в эти дни образовались длинные заторы, – говорит аким Коныршаулинского сельского округа Айдын Кожаев. – Поскольку эта магистраль республиканского значения и имеет стратегическую важность, мы оперативно мобилизовались и приступили к работе по расчистке дороги.

Движение транспорта парализуется в основном из-за сугробов, сильного снегопада и мороза, бушующей метели, замерзания горюче-смазочных масел у дизельных автобусов и автомобилей. Пассажиров автобусов эвакуируют и размещают в мечети и общежитии колледжа в селе Таскескен Урджарского района. Село находится в восьми километрах от злополучного участка.

По словам полицейских, опасная ситуация на этом месте складывается из года в год. Планировали специально построить здесь кемпинг для водителей и пассажиров, оказавшихся в такой ситуации. Неоднократно спасатели и местные жители обращались с предложением в вышестоящие инстанции. К сожалению, этот вопрос пока не нашёл решения.

– Впереди три месяца зимы, – говорит водитель фуры из Узбекистана, Эргаш. – Мы часто здесь проезжаем. Очевидно, что за зимний период этот участок дороги доставит нам немало сложностей.

Водители считают, что на 92-м километре республиканской трассы важно создать необходимые условия по зимнему содержанию этого участка.

Берикхан Тайжигит

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Урджарский район

06.12.2022
585

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