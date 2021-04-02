Таким мы его помним…

В Восточном Казахстане презентовали книгу воспоминаний «Тұтқабай Әшімбаев: Естеліктер/Воспоминания» об известном государственном и общественном деятеле Туткабае Ашимбаеве.

В ВКУ им. С. Аманжолова прошёл республиканский круглый стол, посвящённый столетию советского, казахстанского государственного и общественного деятеля Туткабая Ашимбаева. В нём приняли участие ректоры ведущих вузов страны, почётные ректоры, ветераны труда, посвятившие свою жизнь служению интересам Казахстана. В режиме онлайн на мероприятии также присутствовали студенты, учителя и библиотекари.

– В нашем вузе стали традицией организации встреч, семинаров, открытие именных специализированных кабинетов в честь выдающихся учёных и государственных деятелей, – отметил ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. – Построение демократического общества с социально ориентированной экономикой невозможно без нравственного и духовного развития молодёжи. Именно поэтому в вузе уделяется огромное внимание истории становления независимого государства, науки, а также биографии выдающихся людей. История любого государства наиболее ярко и впечатляюще представляется сквозь призму их жизни и деятельности. Одной из таких личностей является Туткабай Ашимбаев.

1 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня его рождения. Жизнь Туткабая Ашимбаева была яркой и насыщенной: трудное детство, война, тяжёлые послевоенные годы. Он прошёл всю Великую Отечественную войну и, как фронтовик, награждён боевым орденом Красной Звезды. После работал первым секретарем Текелийского горкома партии, заместителем заведующего отделом строительства ЦК Компартии Казахстана, заместителем министра строительства предприятий тяжёлой индустрии КазССР, вторым секретарём Восточно-Казахстанского обкома партии, председателем Казсовпрофа, директором ВДНХ КазССР.

Но, наверное, самый значительный этап жизни Туткабая Ашимбаева – период в семь лет (с 1973 по 1980 годы). В этот период он стал первым руководителем только что образованной Мангышлакской области с многоотраслевой экономикой и являвшейся крупным нефтедобывающим регионом в республике. Тогда Туткабай Ашимбаев решал важные вопросы функционирования и развития Мангышлакского ТПК. В те годы Мангышлак по объёму добываемой нефти находился на шестом месте в Союзе. И это только часть дел, которые успел сделать за свою жизнь Туткабай Ашимбаев. Он ушёл из жизни в 1983 году, в возрасте 63 лет.

Историк и публицист Гани Карин собрал воспоминания о жизни и деятельности Туткабая Ашимбаева у родственников, товарищей и сослуживцев разных лет, которые вошли в книгу «Тұтқабай Әшімбаев: Естеліктер/Воспоминания». В произведении также представлены архивные фотографии и документы, записки.

20 лет назад, к 80-летию Туткабая Ашимбаева, вышел сборник воспоминаний «Щедрость души», часть которых также включена в новую книгу вместе с существенными дополнениями. Книги были переданы в областную библиотеку им. А. С. Пушкина, библиотеку ВКУ им. С. Аманжолова, образцы также получили участники круглого стола.

– Всё сказанное в дискуссии и собранные в книге воспоминания позволяют рассматривать личность Туткабая Ашимбаева как яркий пример беззаветного служения своей Родине и своему народу, – подчеркнул заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат. – Он был выдающимся не только государственным, но и общественным деятелем, что только подтвердили участники круглого стола, отметившие его любовь к труду, талант, ум и преданность своему делу.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова