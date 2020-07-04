Супергерои в белых халатах

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь населения всех без исключения стран мира. В каждой из них по-разному справляются с этим вызовом, стараясь сохранить жизнь и здоровье граждан, стабильную экономическую и социальную ситуацию. Неизменно одно – самоотверженность и героизм медиков, которые оказались на передовой этой борьбы с самых первых дней.

Для многих людей в белых халатах это не просто профессиональный долг, это гражданская позиция и личное решение, принятое, несмотря на угрозу собственной жизни и здоровью. Так, сотрудники Центра ядерной медицины и онкологии Семея заступили на опасную вахту в красной зоне инфекционной больницы. Врач-реаниматолог Бауржан Никомбаев, медицинские сёстры отделения анестезиологии и реаниматологии Еркежан Сулейменова и Рамилия Калымбеккызы начали работать в непростое время, когда эпидемиологическая ситуация достигла большого накала.

А теперь просто представьте себе такую картину: за окном солнечная погода, люди торопятся кто куда – на речку, на дачу, на велопрогулку – идеи летнего времяпрепровождения не ограничены. А врачи и медсёстры, отправившиеся на помощь людям с коронавирусом, целый месяц проводят в изоляции – две недели в палатах пациентов и ещё две – на карантине. И они идут на это сознательно. Но при этом надеются на благоразумие сограждан.

Вахта специалистов Центра проходит очень сложно из-за большого наплыва пациентов. За время работы они увидели и прочувствовали то, о чём большинство только читает в новостных лентах. Сотрудники ЦЯМиО активно поддерживают коллег по телефонной связи. В одном из последних сообщений они поделились эмоциями и попросили горожан беречь себя и своих близких.

Еркежан Сулейменова: «Больно смотреть на людей, которые находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас нам сложно справляться с большим наплывом пациентов. Они находятся не в одной палате, а в разных боксах, поэтому приходится в прямом смысле бегать между ними. Всю смену мы ходим в специальном костюме. Состояние после смены сложно описать – у нас обезвоживание, перегревание. Кожа как после компресса в гипертоническом растворе. Никому такого не пожелаю».

Рамилия Калымбеккызы: «В красной зоне нельзя снимать ничего из того, что на тебе надето. А это значит нельзя пить, есть, ходить в туалет. Бывает, что становится почти невозможно дышать. На наших лицах натёртости, вмятины, царапины от средств защиты. Кожа после защитного костюма сморщенная, теряется чувствительность. В последние дни я вижу резкий наплыв пациентов. Такого в моей практике ещё не было, я словно нахожусь в

другом мире.

Поэтому хочу обратиться ко всем: люди, берегите себя, соблюдайте рекомендации врачей, не присутствуйте в общественных местах без необходимости».

Бауржан Никомбаев: «Что нужно сделать, чтобы как можно меньше людей пострадало от инфекции? Глобально мы уже вряд ли что-то изменим. Ведь вирус орудует в нашей стране, в родном Семее. Но сократить распространение и дать врачам шанс справиться с навалившейся проблемой вам по силам. Во-первых, пора осознать всю серьёзность положения. А во-вторых, вспомнить советы врачей – соблюдать правила гигиены и самоизоляции. Тогда мы справимся».

В последние дни большая часть населения убедилась в существовании коронавирусной инфекции, люди почувствовали присутствие опасного недуга в родном городе. Тут и там слышно, что заболел родственник, знакомый, коллега. А ведь долгое время многие

относились к ситуации скептически. Из-за халатного отношения населения к своему здоровью всё больше семейчан оказывается на больничных койках с неутешительным диагнозом COVID-19. А вместе с пациентами растёт и число медработников, принимающих участие в борьбе за здоровье и жизнь заразившихся. Сотрудники

ЦЯМиО призвали земляков внести вклад в борьбу с инфекцией: «Если каждый из нас позаботится о себе и своих близких, мы сможем помочь нашим медикам, нашим героям. И помните, у всех известных героев есть суперспособности, помогающие выжить, а у врачей и медсестёр их нет!»

Флора Левина

Бакытгуль Бельбаева

Семей