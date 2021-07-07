Струны души

В Семее отметили Национальный день домбры.

Праздник был учреждён Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым с целью дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

В Семее в преддверии Дня домбры коллектив Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева представил праздничный концерт.

– Национальный день домбры – знаменательный праздник для всех нас. Каждый казахстанец через домбру передавал радость и утешение, свои страдания, – говорит директор Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева Айбек Бекбосынов. – Одной из главных целей является возрождение национального кода. Также мы хотим передать наши произведения и стихи будущим поколениям.

На праздничном мероприятии оркестр казахских народных инструментов «Бибигуль» коллектива «Амре әлемі» исполнил более десяти произведений. Концерт прошёл под открытым небом с соблюдением всех санитарных норм.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей