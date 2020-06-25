Строительный бум

Сезоном больших и малых новостроек отмечен 2020 год для Курчумского района.

Новостройки виднеются уже при въезде с западной стороны в райцентр. Крупный строящийся объект – будущий крытый плавательный бассейн. Строители успели поднять его основной корпус и теперь трудятся над возведением вспомогательных блоков. Генеральным подрядчиком проекта является ТОО «Buildup Company».

Заместитель директора товарищества Айдын Ажыканов рассказал, что общая стоимость объекта составляет 453 миллиона тенге. В бассейне будет три плавательных дорожки длиной 25 метров. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения для администрации, а также сауна.

В эти дни строители заняты оборудованием двух резервуаров – пожарного и для сточной воды объемами в 200 и 3000 кубометров соответственно. По завершении начнутся работы по заливке чаши бассейна и перекрытию крыши основного корпуса. Затем приступят к отделочным работам.

По словам Айдына Ажыканова, обеспечиваться водой плавательный бассейн будет из действующего центрального водоисточника. Технологический процесс, в частности подогрев воды до нужных температур, обеспечат электрокотлы. ТОО «Buildup Company» имеет двенадцатилетний опыт работы в строительной сфере. В его послужном списке строительство двух крытых плавательных бассейнов – в Зайсане и Курчатове. В декабре этого года состоится сдача такого же объекта в эксплуатацию и в Курчуме.

На одной линии с бассейном вдоль въездной трассы в Курчум появились и другие новостройки. Скоро здесь вырастет десять двухквартирных домов. Работы начаты в мае, за это время строители успели поднять коробки двух из них. Заливаются фундаменты и ведется кладка стен еще восьми домов. Генеральным подрядчиком этого проекта, общей стоимостью 344 миллиона тенге, является ТОО «Дороги Востока».

В качестве субподрядной организации строительство ведет ТОО «Buildup Company». Поэтому выходит, что весь внушительный ряд новостроек вдоль трассы районного центра – крытый плавательный бассейн и десять двухквартирных домов – это результат работы одной строительной организации.

Как выяснилось, все дома должны сдать в эксплуатацию в октябре этого года. Новосёлы в дополнение к квадратным метрам получат бонус в виде центрального отопления, водопровода и канализации. Кроме этого, благоустроят территории дворов. Но всё это планируется осуществить в рамках отдельно разработанного проекта.

Как известно, новостройки – это верный знак того, что город или село продолжают жить и развиваться, имеют перспективы на будущее. Поэтому такой строительный бум в Курчуме не может не радовать людей.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район