Столица казахстанского спидкубинга

Чемпионат Азии по спидкубингу пройдет в Семее 6-9 июля 2022 года.

Кубик Рубика – самая продаваемая головоломка в мире. Чтобы собрать классический кубик 3х3, существует более 43 квинтиллионов способов, однако повторить любой из вариантов можно за 20 или менее ходов. На сборку первого кубика даже у его изобретателя – венгерского профессора Эрно Рубика – ушел целый месяц.

Однако сегодня полюбившуюся головоломку профессиональные сборщики кубика Рубика могут собрать всего за три (!) секунды. Так хобби превратилось в настоящий вид спорта, который получил название спидкубинг, а скоростных сборщиков кубика стали называть спидкуберами. Соревнования по сборке интеллектуальной игрушки проходят повсеместно, участие в них принимают спортсмены со всего мира.

Одним из первых городов Казахстана, в котором получил развитие этот интеллектуальный вид спорта, стал Семей, за что получил негласное звание столицы казахстанского спидкубинга. В этом году Федерация спидкубинга Казахстана подала заявку на проведение в Казахстане чемпионата Азии по спидкубингу именно в этом городе.

История казахстанского спидкубинга началась с увлечения 10-летнего мальчика Ертурсына Алихана, который заинтересовался головоломкой и «втянул» в это захватывающее хобби своего отца, бизнесмена Армана Машимова, который является основателем и президентом Федерации спидкубинга в Казахстане.

– В 2015 году мы ездили в Беларусь на соревнования, после чего появилась идея проводить такие же соревнования у нас на родине, в Казахстане. В 2017 году получилось организовать первые соревнования в Нур-Султане, куда приехал сам основатель всемирной ассоциации спидкубинга Рон Ван Брюхем, – вспоминает Арман Машимов.

Именно с этого момента и началось активное развитие этого необычного спорта в стране. В Семее был открыт первый клуб по скоростной сборке кубика, посетители которого начали обучаться сборке головоломки по правилам всемирной ассоциации. Позднее подобные клубы начали открываться по всему Казахстану, и на сегодняшний день их представительства имеются в 14 городах страны.

– Посетители клубов спидкубинга могут приходить в течение дня, в свободное время. Нужное оборудование стоит на столах, ребята собирают кубики, проводят между собой мини-соревнования. Ограничений по времени нет. Занятия абсолютно бесплатны, – отмечает Арман Машимов.

Сам Арман учился спидкубингу у сына, и его собственный рекорд на сегодняшний день составляет 43 секунды.

Чтобы научиться собирать кубик Рубика с нуля, новичку потребуется от недели до месяца. За это время начинающий спидкубер будет собирать головоломку за 1-1,5 минуты. А вот чтобы тратить на это несколько секунд, потребуется гораздо больше времени, нужно вы-

учить много различных формул и уметь применять их правильно. И это не так-то просто.

– Когда человек смотрит на головоломку, он уже видит, где находится та или иная грань, цвет или угол кубика. Чтобы собрать его быстро, нужно просчитать эти ходы наперед. Для этого нужно знать, с помощью каких формул можно пройти эти ходы. На соревнованиях есть специальная фишка: головоломку разбирают отдельные люди, которых называют скрамблерами, они по заготовленным заранее формулам разбирают кубики, а спидкубер получает головоломку в закрытом виде и не видит кубика. Ему открывают крышку всего на 15 секунд, чтобы он его осмотрел и просчитал алгоритм сборки наперед. За 15 секунд он должен ознакомиться с кубиком и потом начать его собирать, – рассказывает основатель Федерации спидкубинга в Казахстане.

По словам спортсменов, оптимальный возраст, когда следует начинать заниматься скоростной сборкой кубика Рубика профессионально, – 9 лет. В это время ребенок уже способен конкурировать, у него хорошо развита моторика пальцев, следовательно, головоломка удобнее вращается в руке и мозг обрабатывает информацию быстрее. Однако на соревнованиях, согласно мировым стандартам, участников по возрасту не делят. Да и ограничений возрастных нет. А потому принять участие в международном чемпионате может даже трехлетний ребенок, если он, конечно, знает правила.

Готовятся к соревнованиям спидкуберы очень тщательно. Ходят на тренировки и проводят дружеские турниры. Что интересно, взрослых руководителей и педагогов в Федерации нет. Поскольку история спидкубинга началась совсем недавно и вся система была разработана именно при участии юных любителей популярной головоломки, организаторами, руководителями и педагогами клубов по спидкубингу являются исключительно подростки в возрасте 12-16 лет.

Казахстанский спидкубинг вышел на мировой уровень, хотя изначально планировалось достичь высоких результатов по скоростной сборке кубика лишь внутри страны, однако увлечение спидкуберов обрело более грандиозные масштабы.

– Сначала у нас была задача поставить этот вид спорта на высокий уровень в самом Казахстане, но наши ребята стали быстро развиваться. Начали входить сначала в ТОП-100, потом в ТОП-10 соревнований по разным дисциплинам, которых в спидкубинге всего 17. В некоторых из них начали выходить на серьезный международный уровень. Есть сайт всемирной ассоциации спидкубинга, где куберы, которые когда-либо участововали в соревнованиях под эгидой ассоциации, зачисляются в базу данных. Она формируется по странам. В 2017 году из Казахстана в базе было только 16 человек. На сегодня их уже 1010! В 2018 году мы с сыном ездили на чемпионат Европы, посмотрели, как это происходит, насколько это интересно, после чего решили подать заявку на проведение чемпионата Азии у нас в Казахстане. Делали заявку на проведение чемпионата Азии-2020 в Нур-Султане, но проиграли Малайзии. В этот раз мы принципиально подали город Семей и выиграли право проведения соревнований, – поделился Арман Машимов.

Время и место проведения чемпионата уже определены. Соревнования спидкуберов пройдут в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена» с 6 по 9 июля 2022 года. Осталось лишь решить вопрос финансирования. В настоящее время рассматривается несколько вариантов.

Организаторы чемпионата уверены: проведение столь масштабного соревнования в Семее привлечет большой поток туристов в этот замечательный город, и выведет местных спидкуберов на ещё более высокий уровень профессионализма.

Наргиза Омарканова

Семей