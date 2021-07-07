Ракурс

Столичный статус как трамплин успеха

07.07.2021
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Тысячи видимых и невидимых прочных нитей тесно связывают столицу нашей Родины с регионами. В том числе с Восточно-Казахстанской областью, образно называемой яркой жемчужиной в драгоценном красивом ожерелье регионов, составляющих честь и славу республики.   

«В основании этого мира вы тоже, как один кирпич, найдите своё место и займите его!» Известные строки из знакового стихотворения великого Абая Кунанбайулы как нельзя лучше передают роль и место каждого человека и региона в сегодняшней жизни многонациональной страны. В переводе с оригинала они звучат, быть может, не так складно и в рифму, но не теряют своей поэтичности и одновременно мудрости, исторической объективности. Не так давно страна отметила 175-летие великого мыслителя, поэта, а нынешний 2021 год уже проходит под знаком 30-летия обретения Независимости Республикой Казахстан.  

В строительстве современной столицы так или иначе принимали участие представители Восточного Казахстана – предприятия и коллективы. При возведении различных объектов активно использовались и сегодня применяются строительные материалы, товары, услуги самого высокого качества. Достаточно вспомнить про знаменитый цемент с Востока, который применялся при строительстве «Медео» и других великолепных зданий и сооружений. Теперь же он стал надёжным связующим материалом не только для домов и мостов, но и между жителями столицы и нашей области.  

После заливки цементного раствора и последующей закладки фундамента по технологии требуется тот самый кирпич, воспетый в поэзии знаменитого классика. Однако уже не по образному, а по своему прямому назначению. И здесь восточноказахстанцы также не остались в стороне. В ассортименте красный кирпич, силикатный. В общем, всё, что давно и успешно производят компании и заводы ВКО. В том числе теплоизоляционные материалы, необходимые для отделки жилых и производственных помещений и т.д.   

В регионе сильны традиции в энергетике, которая в стратегической отрасли основывается на энергии и силе водных ресурсов могучих рек, рукотворного Бухтарминского «моря» и ГЭС, тепловых станций. Развита электротехническая сфера, что обеспечивает столицу необходимым оборудованием, комплексами для приёма и передачи электроэнергии. Свет в домах и на улицах освещает жизнь и согревает сердца.

Заметным событием мирового уровня стало ЭКСПО-2017, где также активно приняли участие жители ВКО как в ходе строительства объектов, так и проведения выставки. Это придало импульс развитию зелёной экономики, а также выездного и внутреннего экотуризма. Введена в строй станция на основе энергии солнца в Жангиз-Тобе.

И что касается индустрии. Не зря регион одно время был назван индустриальной гордостью страны. С участием Главы государства не первый год проводятся телемосты с вводом в строй новых предприятий. Старт таких заводов и фабрик усиливает имеющийся промышленный потенциал. Это становится поводом проведения иных телемостов по вручению премий за лучший товар РК и золотое качество.

Для регулярного транспортного сообщения с сердцем республики важны соответствующие коммуникации. Если воздушные маршруты отлажены, сейчас ведётся ремонт в авиагаванях Усть-Каменогорска и Урджара для улучшения условий и качества оказания услуг пассажирам на уровне мировых стандартов, то похожая работа проводится и на «железке». Помним, как участок стальной магистрали Аксу – Конечная обеспечил прямой выход железной дороги из Восточного Казахстана в сторону столицы, связал прочными узами ряд регионов. Не стоит на месте также сфера автомобильного и автобусного сообщения, чтобы комфортней стало пассажирам в пути.

Контакты крепнут в экономике, социальной, духовно-культурной, спортивной, туристической сферах. Многие тренеры и игроки в хоккее с шайбой вносят существенный вклад в развитие популярного вида спорта. Национальная сборная Казахстана ярко проявила себя нынче на ЧМ-2021. Участие атлетов во многих зимних видах спорта открыло дорогу к медалям на первенствах РК, Азии, Европы, мира.

Лесоводы области гордятся, что в зелёном наряде столицы есть доля их труда. Саженцы хвойных и других деревьев пускают корни, украсят город, очистят воздух. В зелёном поясе Нур-Султана есть птицы, редкие животные, которые поселились в рукотворных скорорастущих лесах. Водятся в округе благородные олени, косули и маралы. А тут мы подошли к теме брендов Востока в жизни людей.

Яркой страницей летописи стали Дни культуры ВКО в столице, также ответные акции в Восточном Казахстане. В честь столицы в областном центре названа красивейшая улица. Для столичного населения в большой праздник выливается приезд артистов, представителей торговли, фермеров. Так, наряду с пищей духовной предлагается хлеб насущный. Это брендовая органическая продукция Алтая: элитный мёд, панты и препараты из них, «мраморное» мясо КРС, вкусная баранина, мясо птицы, растительное масло, крупы. Есть среди них и просо из Зайсана, обладающее экспортным потенциалом. Отдельная тема – молоко, целая линейка продукции из него, мясные, колбасные изделия. И ещё овощи, фрукты, ягоды, особо ценится и картофель.  

Нынче пчеловоды отправили партию крылатых семей на экспорт в Монголию, поставляют мёд в другие страны. У них особые отношения со столицей, в которую недавно отправлены инвентарь, химветпрепараты.  

– Мы давно и активно работаем с нашими коллегами в столице, в Акмолинской области и других соседних регионах, – говорит глава крестьянского хозяйства «Пасека» Валерий Касымбаев. – Причём круг общения широкий и по самым разным темам, вопросам, проблемам. Коллеги из центральных и северных регионов республики охотно едут к нам за опытом, знаниями, различным инвентарём, материалами. Заводы поставляют их с нашей помощью.

Алтайский мёд является сладким брендом региона. У продукции пчеловодства, по словам собеседника, имеется большое будущее. Надо сказать, что работа энтузиастов и фанатов отрасли получила широкое признание в стране. В церемонии награждения принял участие глава хозяйства, а столичный подиум является символичным трамплином.

– В конце 2020 года коллектив стал победителем в престижном республиканском конкурсе «Алтын сапа», – говорит Валерий Касымбаев. – Наша уникальная отрасль и полезная для здоровья человека продукция получила очень высокую оценку. Восточный Казахстан является родиной отечественного пчеловодства и центром его развития. Нам предстоит ещё много потрудиться, потому что потенциал и перспективы пчеловодства раскрыты пока не до конца.

Вообще, статус столицы страны обязывает ко многому, и быть похожими на неё стремятся невольно. В Казахстане главный город давно стал ориентиром развития, образцом для подражания по самым разным векторам прогресса.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции  

07.07.2021
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