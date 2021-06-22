Старый стиль и новый

Известные в республике лингвисты провели для восточноказахстанцев семинар на тему «Переход казахского алфавита на латинскую графику».

Управлением по развитию языков Восточно-Казахстанской области согласно региональному плану мероприятий по реализации Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы проведён семинар по разъяснению перехода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

– По нашему приглашению в семинаре приняли участие учёные-лингвисты. Это заведующая отделом грамматики Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, доктор филологических наук профессор Багдан Момынова и член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, вице-президент международного общества «Қазақ тілі», доктор филологических наук Гарифолла Анес, – отметила руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова.

Их лекции слушали директора, преподаватели и методисты Центров обучения языкам, сотрудники учреждений, которым предстоит обучать население новому варианту алфавита. Также в мероприятии участвовала старший преподаватель кафедры казахского языкознания Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор PhD Умит Анесова.

– На сегодняшний день переход на латинскую графику является актуальным вопросом. На этом семинаре мы обсуждали такие темы, как литературный язык и алфавит начала ХХ века, особенности төте жазу (казахская письменность на основе арабского алфавита) на страницах газеты «Қазақ», – пояснила Багдан Момынова. – Наша задача – больше рассказывать слушателям об истории казахской письменности.

С докладом на тему «Языковые процессы в начале ХХ века: Алашская интеллигенция и научно-популярный стиль» выступил Гарифолла Анес. Он остановился на языковом наследии Ахмета Байтурсынова, Кудайбергена Жубанова, Миржакыпа Дулатова.

Участники семинара задали учёным-лингвистам вопросы, касающиеся нового варианта алфавита казахского языка, основанного на латинской графике, а также методов обучения населения, и получили развернутые ответы.

Кроме того, в завершение мероприятия лекторы передали свои монографические труды по языкознанию в Центры обучения языкам.

Подобные семинары также пройдут в офлайн-формате в двух ведущих высших учебных заведениях региона – Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова и Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по развитию языков ВКО

Фото Ануара Тюлюбаева