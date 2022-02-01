Стартапы университета: качество гарантировано!

Фермы по выращиванию племенных кроликов и перепелов, рыбное хозяйство, ветеринарная аптека и лаборатории для животноводов и аграриев, выращивание офисных цветов… Кому-то может показаться, что речь идёт об аграрно-животноводческом центре. Но нет. Это далеко не весь список бизнес-проектов, которые намерены реализовать в научном центре «Агротехнопарк», распахнувшем свои двери на базе факультета ветеринарии и агроменеджмента ГУ им. Шакарима в Семее.

Именно так, открывая новые интересные Start Up-проекты, в университете намерены научить студентов основам предпринимательства, одновременно оказывая крестьянским и фермерским хозяйствам области научную и практическую помощь.

Надо сказать, что основам бизнеса будущих ветеринаров, животноводов и аграриев в ГУ им. Шакарима обучают уже продолжительное время. И даже были реализованы успешные проекты по выращиванию племенных кроликов и организации работы собственного колбасного цеха. Однако с открытием «Агротехнопарка» это направление научной и практической работы в тесном сотрудничестве с агроформированиями Семея и близлежащих районов ВКО будет носить не единичный характер, а станет постоянным.

– Учёными, магистрантами и докторантами университета накоплена обширная база научных знаний, которые пригодны для применения в практической деятельности. Более того, их можно превратить в успешные бизнес-проекты, которые со временем станут приносить доход университету, одновременно решая задачи обучения и практики наших студентов, – считает руководитель научного центра «Агротехнопарк» профессор Сауле Сейлгазина.

В минувший четверг, 27 января, в «Агротехнопарке» Семея открылись инновационная ветеринарная лаборатория и мини-птицеферма по выращиванию перепелов.

По словам Сауле Сейлгазиной, ветеринарная аптека – это лишь первый этап на пути создания особого научного центра, где бы оказывался комплекс услуг по консультированию и лабораторным исследованиям для нужд всех видов крестьянских и фермерских хозяйств Восточного Казахстана. Уже в середине февраля вместе с ветеринарной аптекой начнут свою работу морфологическо-клиническая лаборатория, где смогут проводить все виды анализов. Кроме того, начнут работу лаборатории кормления животных и растениеводства, на базе которых учёные и докторанты университета смогут разработать эффективные комплексы кормов для различных видов животных, а также будут определять качество и всхожесть семян будущего урожая.

– Конечно, в Семее много ветеринарных аптек, но большинство из них работают на нужды по лечению и профилактике заболеваний у домашних любимцев, а вот для лечения сельскохозяйственных животных главы крестьянских хозяйств порой не могут найти эффективные лечебные препараты. Открывшаяся сегодня инновационная ветлаборатория, я надеюсь, решит эту проблему. Ведь именно здесь аккумулируется весь спектр современных научных знаний и инновационных методик по лечению и профилактике различных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. А это значит, что наши животноводы найдут современные эффективные препараты. Кстати, уже в день открытия аптеки я приобрёл новое средство для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта у крупного рогатого скота. Непременно попробую его на наших животных, – поделился впечатлениями заместитель руководителя управления ветеринарии ВКО Ертай Батхолдин.

Надо сказать, что у специалистов «Агротехнопарка» далеко идущие планы. В середине февраля к работающей на базе факультета ветеринарной клинике добавятся услуги стационара, временной передержки домашних животных и даже откроется груминг-салон. Всем этим хозяйством будет управлять руководитель ветеринарной клиники при университете, хирург, ветеринар Светлана Крамаренко.

Старший преподаватель кафедры ветеринарии Даулетбек Муратбаев отныне станет обучать своих студентов и магистрантов не только секретам лечения болезней животных, но и поделится собственным опытом в реализации проекта по птицеводству. Уже четвёртый год преподаватель университета вместе с супругой содержат дома небольшую птицеферму по выращиванию перепелов.

– Заводя перепёлок, мы, прежде всего, преследовали цель обеспечить свою семью полезными продуктами питания. Ведь в перепелиных яйцах сконцентрировано гораздо больше витаминов и минеральных веществ, чем в куриных. Мясо перепёлок считается диетическим, а его вкусовые качества сходны с дичью. Эта птица хороша в любом виде, – пояснил Даулетбек Муратбаев.

Его домашнее хозяйство сегодня даёт стабильный доход, даже несмотря на то, что продукция перепелиной фермы на рынке Семея пока что из разряда экзотики и эксперимента. Однако интерес к продукции есть, и он растёт из года в год.

– Я думаю, что практические навыки по производству перепелиного яйца и мяса и организации бизнес-процессов, связанных с этим производством, пригодятся нашим студентам. Готов поделиться с ними своими знаниями, – заявил преподаватель факультета с опытом птицевода.

По его словам, вырастить перепелов не так уж и сложно. Да и начальный капитал для небольшой фермы нужен тоже небольшой.

При университете была оборудована небольшая ферма на 400 голов. Закуплена пробная партия на 54 птицы. Уже через 35–45 дней после вылупления цыплят перепёлки готовы нести яйца. Одна несушка способна снести до 300 яиц в год. Однако, по мнению Даулетбека Муратбаева, наиболее выгодно держать несушку до 5-6 месяцев жизни, а потом пустить её на мясо. Тогда птица не теряет своих вкусовых качеств, полностью оправдав затраты на содержание.

Стоимость перепелиного яйца на рынке Семея составляет 35 тенге за штуку, фермеры сдают товар на реализацию по цене 25 тенге. Мясо же достигает цены в 4 тысячи тенге за килограмм для конечного потребителя. Птицеводы реализуют свой товар по цене 2,8–3 тыс. тенге за кило.

– Конечно, с учётом стоимости кормов по современным ценам проект вряд ли может принести колоссальную прибыль, но зато здоровья людям точно прибавит, – уверен Даулетбек Муратбаев.

В целом, по словам руководителя «Агротехнопарка» Сауле Сейлгазиной, уже в ближайшие месяцы на базе научного центра начнут работать не менее десяти Start Up-проектов, которые помогут наладить тесные связи с фермерскими хозяйствами региона в области животноводства, ветеринарии, агрономии, пчеловодства и рыбного производства.

– Эти проекты были созданы по результатам анализа мониторинга, проведённого нашими учёными, которые собирали предложения и проблемные вопросы хозяйствующих субъектов. Аккумулируя эти данные, мы разработали проекты открытия ветаптеки и ряда научно-исследовательских лабораторий по ветеринарии и агрономии. Кроме того, уже достаточно успешно работает и недавно созданный научный центр пчеловодства, где пчеловоды Восточного Казахстана могут решить проблемы, связанные с профилактикой заболеваний пчелиных семей, а также провести необходимые анализы на определение качества своей продукции, – резюмировала она.

Екатерина Гуляева

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