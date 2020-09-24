Старт успешных проектов 

Более 20 тысяч жителей Восточного Казахстана получили безвозмездные гранты на реализацию своих бизнес-идей. Претендентами на получение грантов стали участники государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

По сведениям Управления координации занятости и социальных программ, на начало сентября 20,9 тысячи человек выразили желание открыть собственный бизнес с помощью государственной поддержки.

Среди участников программы – 12,1 тысячи человек из категории безработных, 4,9 тысячи человек – самостоятельно занятые, 3,1 тысячи человек – лица, ищущие работу. Три процента от всего количества стартаперов, это 741 человек, заняли студенты и пенсионеры. На сегодня трудоустроены 12 559 человек, из них 5 818 – на постоянные рабочие места.

Напомним, приоритетное право на получение государственных грантов имеют безработные, не имеющие профессиональной квалификации, независимо от того, зарегистрированы они в центре занятости или нет; лица, прошедшие обучающие курсы по основам предпринимательства «Бастау Бизнес» и получившие сертификаты. При этом для членов многодетных и малообеспеченных семей, получающих АСП, сертификаты не нужны.

– Государственные гранты выдаются только один раз на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 200 МРП – это 555 тысяч тенге. Средства государственных грантов для реализации бизнес-идей используются по целевому назначению – на приобретение оборудования, скота, а также оплату аренды, – пояснила специалист управления Татьяна Савченко.

В рамках первого направления программы, которое предполагает обучение кадров профессиональным техническим профессиям, ежегодно участвуют свыше 1,7 тысячи жителей области. Профессию могут получить выпускники школ, которым не удалось поступить в учебные заведения.

– Участники Программы по подготовке кадров с ТиПО обеспечиваются бесплатным обучением, одноразовым горячим питанием, стипендией, проездом, – отмечает специалист. – Кроме того, им предоставляется возможность получения дополнительной специальности или профессии в рамках краткосрочных курсов на базе колледжей и учебных центров. В начале сентября этого года на краткосрочные курсы были направлены 850 человек.

В рамках второго направления программы – обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» – в текущем году планируется охватить более двух тысяч жителей региона. С начала года будущим предпринимателям были выданы 706 микрокредитов на общую сумму 3,3 млрд тенге, из них в сёлах – 656 на сумму 2,8 млрд тенге, в городах – 50 на сумму 0,5 млрд тенге.

В целом на кредитование в рамках программы «Еңбек» в текущем году было направлено 4 406,3 млн тенге: в сёлах – 3 126,1 млн тенге, в городах – 1 280,2 млн тенге. В среднем сумма микрокредита для сельских жителей составляет 4,3 млн тенге, для городских – 9,3 млн тенге.

Запустить успешный бизнес могут многодетные семьи, для которых предусмотрены льготные условия – кредит с процентной ставкой не более 4 процентов годовых на срок до семи лет. В среднем сумма льготного кредита составляет 3,9 млн тенге.

По информации Управления координации занятости и социальных программ, в текущем году льготным микрокредитованием воспользовались 109 многодетных семей. В общей сложности они получили свыше 425 млн тенге.

Кроме того, на предоставление государственных грантов в 2020 году участникам программы за счёт средств республиканского бюджета предусмотрена выдача 1 194 грантов на сумму 663,4 млн тенге.

В рамках третьего направления участники программы могут трудоустроиться на социальные рабочие места. Речь идёт о направлении безработных на молодёжную практику и общественные работы, обеспечение мобильности трудовых ресурсов через оказание государственной поддержки на переселение из трудоизбыточных регионов и кандасов.

На начало сентября на субсидируемые рабочие места трудоустроено свыше 8 тысяч человек, из них 755 – на социальные рабочие места, 934 – на молодёжную практику, 6577 человек – на общественные работы.

Кроме того, для повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов и кандасов переселено 246 семей, это 624 человека, трудоустроены 124 человека; 22 – заняты предпринимательской деятельностью, из них получили гранты семь человек, двое направлены на обучение.

Бахыт Сарсембаева