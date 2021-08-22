Спортивный подарок для восточноказахстанцев

В Усть-Каменогорске ведётся строительство теннисного центра, аналогов которому нет в стране.

Руководство Восточного Казахстана продолжает реализацию поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева в области развития массового спорта.

Как сообщила пресс-служба акима ВКО, общая площадь четырёхэтажного теннисного центра составит 9,6 тысячи квадратных метров. Сейчас уже готов фундамент, ведутся каркасные работы.

Ход строительства теннисного центра находится на постоянном контроле акима области. Даниал Ахметов в очередной раз посетил строительную площадку.

Подрядчики стараются не сбавлять темпов, чтобы до наступления холодов здание спортивного комплекса было полностью построено. На сегодня уже подведены все коммуникации – тепло, свет, вода. Строители приступили к выполнению отделочных работ.

– Это ещё один важный объект в спортивном кластере региона, – отметил Даниал Ахметов. – В новом теннисном центре будет два спортивных зала, один из них – соответствующий международным стандартам, другой – тренировочный. Таким образом, одновременно здесь смогут заниматься около 250 спортсменов.

В зале для соревнований установят 18 теннисных столов, спортинвентарь предусмотрен и для маломобильной группы спортсменов.

– Теннис – зрелищный и красивый олимпийский вид спорта. В нашей стране он набирает всё большую популярность. Только в Восточном Казахстане почти 11 тысяч спортсменов посещают 458 теннисных секций. И новый центр позволит нашим теннисистам совершенствовать своё мастерство, – подчеркнул аким области.

Важно также отметить, что в уникальном спорткомплексе будет работать медико-восстановительный центр, где спортсмены смогут получать самую современную медицинскую помощь и реабилитацию.

– Сделать теннис массовым видом спорта – одна из наших ключевых задач на данный момент. Сегодня в 15 населённых пунктах области строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, благодаря чему сотни детей и взрослых получат возможность профессионально и с пользой для здоровья заниматься спортом, – сказал глава региона.

Он также отметил, что следующая задача местных властей – повышение квалификации и уровня мастерства тренеров. На сегодняшний день уже составлена региональная трёхуровневая программа, которая предусматривает сотрудничество с ведущими специалистами ближнего и дальнего зарубежья.

– Убеждён, что тренеры, которые будут использовать инновации при подготовке спортсменов, смогут воспитать новых олимпийских чемпионов, – выразил надежду Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акимата ВКО