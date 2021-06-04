Спортивный интерес

В Аягозском районе уделяется значительное внимание приобщению молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой.

Во многих населённых пунктах созданы условия, чтобы молодые люди могли тренироваться индивидуально либо заниматься массовыми видами спорта.

Всего в районе 49 многофункциональных зелёных площадок и 20 площадок со специальным спортивным оборудованием. Большинство из них построено в прошлом году по программе «Дорожная карта занятости».

Только в Аягозе возведены восемь спортивных объектов, футбольные коробки на улицах Маметова, Р. Кошкарбаева, в военном городке «Южный» и спортивные площадки на улице Шакенова и в микрорайонах Мясокомбинат, Жана ауыл, Геолог, военном городке «Северный».

В сёлах Мамырсу и Корык запланировано обустройство площадок для футбола, волейбола и баскетбола, а у жителей сёл Акши, Айгыз и Сарыарка появится возможность заниматься на новых площадках для стрит-воркаута. Также в селе Шынкожа будет восстановлено футбольное поле и отремонтирована беговая дорожка на центральном стадионе.

– Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Актогай, построенного по программе «Ауыл – ел бесігі». Планируется, что на этом объекте будут трудоустроены более 20 человек и открыты секции по қазақ күресі, футболу, волейболу, – рассказали в областном акимате.

В этом году в районе планируется построить ещё девять спортивных объектов и один отремонтировать. В селе Баршатас будет приведено в порядок футбольное поле и обустроена ещё одна дополнительная площадка.

Аяужан Утеулинова

Аягозский район