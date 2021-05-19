Спеть с актёром

Актёры Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра приглашают своих любимых зрителей спеть вместе с ними.

На официальном YouTube канале театра запускается новый онлайн проект-караоке «СПОЁМ ДУЭТОМ».

Неординарная задумка родилась не на пустом месте. Уже более десяти лет в театре совершенствует вокальное мастерство, расширяет концертный репертуар группа «Арт-вокал» под руководством известного восточноказахстанского композитора, «ҚР Мәдениет қайраткері» Светланы Апасовой. Ранее участники коллектива – актёры театра – устраивали отчётные концерты, капустники, но только для узкого круга слушателей. И вот, пожалуй, впервые драматические артисты выйдут к широкому зрителю с номерами, в которых будет сочетаться их актёрское дарование с вокальным.

В программу проекта вошли душевные, лирические песни разных лет, разных поколений: легендарные романсы, полюбившиеся многим песни из кинофильмов, современные хиты.

Каждое выступление представляет собой своеобразный драматический монолог. Доверительная, проникновенная исполнительская манера актёров не оставит равнодушными зрителей. На это и рассчитывают авторы, участники нового онлайн-проекта – чтобы их поклонники, театралы подпевали им по ту сторону экрана компьютера, смартфона.

Новый проект подготовили режиссёры Дина Епимахова и Екатерина Емельянова, балетмейстер Анна Татаренко, заведующая музыкальной частью «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елена Мищенко и видеомонтажёр Андрей Прохоров.

С 19 мая один раз в неделю на YouTube канале театра меломанов и зрителей будет радовать премьера клипа. Ожидает множество открытий: новые грани творческого дарования актёров, необычные съёмочные локации, познавательные экскурсы в историю песен.

Первым своим эмоциональным исполнением романса «В парке Чаир» откроет онлайн-проект талантливый и обаятельный актёр, ведущий мастер сцены Юрий Савин.

Стоит отметить, что это не пилотная инициатива современного формата труппы. Ранее в интернет-пространстве набрал большую популярность оригинальный литературно-драматический видеопроект «Путешествие в страну вещей» по мотивам басен-притч известного писателя-сатирика Феликса Кривина.

Так, в условиях ограничительных мер и в поиске новых форм общения со зрителями театр не сбивает творческого ритма и привносит свой заметный вклад в популяризацию классических произведений мировой литературы и музыки.

Дарья Волкоедова

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