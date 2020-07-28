Спекулянтов – к ответу!

В Восточном Казахстане недобросовестных продавцов лекарственных препаратов привлекают к ответственности.

Вопреки предупреждениям об ответственности и существенных штрафных санкциях, факты спекуляции медикаментами не прекращаются.

По поручению прокуратуры области во всех городах и районах созданы мобильные группы из числа сотрудников заинтересованных государственных органов.

По информации пресс-службы прокуратуры ВКО, на сегодняшний день выявлено более 20 случаев продажи лекарств по завышенным ценам. К сожалению, это указывает на игнорирование аптеками действующих ограничений по ценам в регионе.

К примеру, в одной из аптек Усть-Каменогорска препарат «Кардиомагнил» отпускался по цене 2340 тенге, тогда как предельная цена составляет 1797 тенге.

Уже семь аптек привлечены к административной ответственности в виде соответствующих штрафов. Материалы по другим фактам – на рассмотрении.

Кроме завышения цен зафиксировано восемь фактов реализации лекарств лицами, не имеющими разрешения на фармацевтическую деятельность.

Так, в одном из торговых домов областного центра пресечена продажа 293 упаковок лекарств. Дело направлено в суд для наложения штрафа с конфискацией лекарственных препаратов.

Работа мобильных групп координируется напрямую прокуратурой области. Даны конкретные поручения и рекомендации, организован мониторинг цен на востребованные лекарства, продолжаются рейды.

Напомним, что завышение цен на лекарства влечёт административную ответственность в виде штрафа от 70 до 1000 месячных расчетных показателей.

Обо всех фактах реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам можно сообщать в прокуратуру области по телефонам: 8 (7232) 24-84-74, 8 775-197-13-22.

Ева Ким