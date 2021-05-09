СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Накануне праздника глава региона Даниал Ахметов лично поздравил ветеранов с 76-й годовщиной Великой Победы.

Совместно с депутатом Сената Парламента РК Ольгой Булавкиной аким области посетил ветеранов горняцкого Риддера. Для них визит высоких гостей стал приятным сюрпризом. Принимая поздравления, ветераны не могли сдержать эмоций и, конечно, рассказали о своих военных и трудовых подвигах во имя Родины.

Так, в годы войны восьмилетний Ұрынтай Зікенов не покладая рук трудился на полях, выращивал сахарную свёклу и картофель, а также работал на погрузке железнодорожных вагонов. После переезда в Риддер продолжил трудовую деятельность формовщиком на ремонтно-механической базе Лениногорского полиметаллического комбината, откуда и вышел на пенсию. Награждён медалью «Ветеран труда», орденом Трудовой Славы III степени. Ветеран поблагодарил главу региона за оказанное внимание, пожелал успехов в работе.

Также в послевоенное время на Лениногорском полиметаллическом комбинате Риддера на протяжении тридцати лет работал и ветеран войны Георгий Шуваев. В 17 лет после прохождения ускоренных курсов он был направлен на Восточный фронт в Улан-Удэ. Дальнейшая служба проходила в пехотном подразделении 144-го стрелкового полка на границе с Манчжурией. Прослужив 2,5 года на Востоке, он был переведён на Кавказ, в Дагестан. Служил в миномётном отделении противотанкового полка. По словам фронтовика, Победа далась дорогой ценой, и молодое поколение должно помнить об этом.

– Вторая мировая война коснулась каждой семьи, – сказал Даниал Ахметов. – Только из Восточного Казахстана на фронт были призваны 180 тысяч человек. Погибли 83 тысячи. Память о них – в сердцах каждого из нас. Особо отмечу, что для меня одна из самых важных дат в году – это 9 Мая. Я очень рад, что имею возможность от имени жителей региона выразить нашим ветеранам, труженикам тыла самые тёплые пожелания и слова благодарности за мирное небо и светлое будущее. Для меня это высокая честь. Каждый раз посещая ветеранов на дому, поздравляя их с праздником, я вспоминаю своего деда, отца… Как вам известно, в этом году мы всем ветеранам Великой Отечественной войны подарили по одному миллиону тенге. Денежные подарки выделили и труженикам тыла. Ещё раз поздравляю с наступающим праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия в семье!

К словам поздравлений присоединилась и депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, для которой День Победы тоже особенный праздник. Она поблагодарила ветеранов за воинские и трудовые подвиги, пожелала семейного тепла и хорошего настроения.

Также депутат напомнила, что в этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости Республики Казахстан. Она отметила, исторически так сложилось, что Казахстан стал общим домом для представителей разных этносов и культур, в том числе в военные годы. Людей сплотили общие трудности, а сейчас в условиях суверенного государства казахстанцы едины общими устремлениями и достижениями.

С первых лет независимости республика под руководством мудрого и дальновидного политика Нурсултана Назарбаева выбрала путь созидания, главной ценностью которого было не только экономическое, но и социальное благополучие народа. За 30 прошедших лет было сделано немало. И ветераны внесли огромный вклад в укрепление мира и согласия в стране.

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Также не остались без внимания фронтовики Усть-Каменогорска. Гавриил Одинцов в 1942 году был призван в армию, направлен в 15-ю артиллерийскую Харьковскую спецшколу, после окончания – на 4-й Украинский фронт. Участвовал в боях в Польше, Германии, Чехословакии, в борьбе против украинских коллаборационистов. После войны заочно окончил пединститут, работал директором школы. Также окончил аспирантуру и получил звание доцента. Работал секретарём в органах МВД. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, юбилейными медалями.

Многое о войне, чего не напишут в книжках, может рассказать Александра Саратовцева, которая на фронт была призвана в 19 лет. Работала в строительной бригаде, возводила мосты и всегда рядом с огневой линией. На хрупкие девичьи плечи легла мужская нагрузка. В течение полугода участвовала в строительстве моста через Днепр, строили долго и тяжело, днём и ночью. Молодая девчонка испытала все тяготы войны. Долгожданный День Победы встретила в городе Новы-Сонч в Польше. После вернулась в родное село. Воспитала двух дочерей.

Отличник народного образования, ветеран труда, вдова участника ВОВ, труженик тыла и автор ряда книг Хауа Буланбаева во время Великой Отечественной войны работала инспектором районного отдела образования в с. Аксуат. Принимала эвакуированных детей, обеспечивала их всем необходимым, также трудилась на домашних промыслах. В 1952 году переехала в с. Чубартау Аягузского (ныне – Аягозского) района. С 1969 года работала преподавателем в вечерней школе с. Аягуз. Воспитала пятерых детей.

Кайкен Бояубаева – обладательница медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и других наград, труженик тыла в годы войны работала в колхозе ветеринаром-санитаром. В 1941 году вышла замуж за Капу Бояубаева, которого в 1942 году призвали на фронт. Её муж воевал под Сталинградом, вернулся с ранением. После войны семья переехала в Зыряновск (ныне – Алтай). Сегодня у труженицы 5 внуков и 6 правнуков.

Толеухан Абилкасимов в годы войны рано повзрослел: с семи лет помогал матери ухаживать за 100 коровами совхоза, весной был погонщиком волов, летом трудился в поле, собирая колосья пшеницы, хворост, рубил дрова. В 1965 году окончил Семипалатинский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории», затем в 1973 году – высшую партийную школу в Алматы. Больше тридцати лет работал на государственной службе. Имеет ряд наград. По сей день трудится в Совете ветеранов. С супругой Бокеш воспитали семерых детей, которые подарили им 11 внуков, трёх правнуков.

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Один из тех, кто приближал Победу, – 96-летний ветеран, моряк, почётный гражданин Семея Камкетай Байыров.

Фронтовик награждён орденами Отечественной войны ІІ степени, Адмирала Кузнецова, медалями «Ветеран труда», «За защиту Украины» и «Победу в Великой Отечественной войне». Камкетай Дуйсекенович родился в совхозе «Бельтерек» Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Когда началась война, подростком стал бригадиром пункта по сбору сена, а осенью 1943 года в возрасте 17 лет ушел добровольцем на фронт. Для этого ему пришлось обмануть комиссию военкомата и приписать себе один год. Так юный Камкетай впервые увидел море – его, степняка, отправили служить на Балтийский флот. Одними из первых ужасов войны для новобранца стали сцены, увиденные в блокадном Ленинграде, когда измождённые люди падали замертво прямо на улицах. Их подбирали специальные повозки и хоронили в братских могилах…

Камкетай Байыров стал артиллеристом-наводчиком в команде корабля «Ахтуба» Краснознамённого Балтийского флота. За мужество, проявленное в боях, семейчанин был награждён медалью «Адмирал Нахимов».

На Балтийском фронте Байыров прослужил до Дня Победы. После войны корабль «Ахтуба» перевели в порт Риги, затем – Таллина. Домой Камкетай Байыров вернулся только в 1950 году. После возвращения проработал на железнодорожной станции. Вместе с супругой аксакал воспитал девятерых детей. Сегодня у него семь внуков, пять правнуков. Ветеран не остаётся в стороне от общественных дел, даёт полезные советы молодым, интересуется событиями в стране. Даниал Ахметов пожелал ему долголетия и крепкого здоровья, вручил подарок, как и другим ветеранам.

Отметим, что встречи с ветеранами прошли в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Елена Пашке, Флора Левина

Фото пресс-службы акима ВКО

Риддер, Усть-Каменогорск, Семей