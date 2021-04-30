Созвездие талантов

Юные дарования из Глубоковского района стали призёрами международных фестивалей-конкурсов «Көктем шуағы» и «Таланты ХХІ века», прошедших в дистанционном формате.

Фестивали собрали множество талантливых юных музыкантов из Казахстана, России, Кыргызстана и других стран. Воспитанники детской музыкальной школы посёлка Глубокое, обучающиеся игре на домбре и фортепиано, смогли продемонстрировать компетентному жюри свои таланты, проникновенно исполнив довольно сложные произведения и стараясь донести содержание исполняемой музыки.

Для некоторых ребят это выступление стало дебютным. Но большинство юных исполнителей уже не раз радовали земляков своим творчеством на конкурсах и фестивалях, проводимых в районе.

Победители были награждены дипломами первой и второй степени. Это Алина Амангелді, Бекарыс Маутканов, Нұржайнар Мамырбек, Ахметжан Жомарт, Альдаир Альбеков, Нұрәлі Қуандықұлы, Расул Мұрат, Малика Елубаева, Ислам Денебаев, Александра Кимасова, Елизавета Дмитриева, Роза Токтарканова.

В рамках фестиваля-конкурса педагог Глубоковской ДМШ С. Ж. Кайыпова награждена нагрудным знаком «Лучший преподаватель – 2021», О. С. Коньшина – дипломом первой степени, концертмейстеры Д. С. Сабирова, А. С. Шабалин – почётными грамотами.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковской ДМШ

Глубоковский район