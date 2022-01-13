Созидание и традиции определяют будущее

Свой дом или квартира, так называемая крыша над головой, безоблачное небо над нами, мир и согласие в обществе, устойчивость основ государства, качество жизни населения, истинный патриотизм. Всё это было и является главными ориентирами жителей Уланского района в повседневной жизни, труде, учёбе и отдыхе.

На самом стыке ушедшего и наступившего годов в ходе брифинга в информационном центре Восточно-Казахстанской области были подведены итоги социально-экономического развития района и озвучены конкретные планы на ближайшее будущее и отдалённую перспективу. О некоторых ключевых деталях и подробностях «Рудный Алтай» уже сообщал в предыдущих номерах. В то же время нельзя обойти вниманием целый ряд важных аспектов в развитии района, которые вызывают живой интерес и являются примерами для подражания для земляков в городах и сёлах большого региона. Не секрет, что уланская земля является родиной известных личностей, настоящих героев войны и мирного труда. Их имена известны многим соотечественникам, живущим в самых разных уголках многонационального Казахстана. В районе особое внимание уделяется строительству жилья, реализации инвестиционных проектов, а также развитию социально-культурной сферы. Здесь можно ещё выделить продуманные подходы к патриотическому воспитанию молодого поколения, бережное отношение к культурному наследию, истории, народным традициям и обычаям. Всё это играет неоценимую роль в современных условиях, когда важно не только умение созидать, но и способность в мире и дружбе проживать в общем доме, построенном совместными силами и средствами. Кроме того, суметь в непростой час испытаний защитить его, не расшатать его стены, а фундаментом тут является взаимное понимание.

СТРОЯТ БУДУЩЕЕ

По официальным данным районного акимата, одной из приоритетных задач местных исполнительных органов является обеспечение жильём многодетных семей. В Уланском, так же как и в других районах ВКО, реализуется программа «Одноэтажный Восток», которую инициировал глава региона. В рамках этой популярной программы в прошлом году завершено строительство 12 двухквартирных жилых домов как в посёлке Касыма Кайсенова, так и в сёлах Таврия и Бозанбай. Что касается уже текущего, 2022 года, то, по официальной информации, подписаны соответствующие контракты с застройщиками, которые будут осуществлять возведение нового жилья.

– Будут сданы в 2022 году в эксплуатацию ещё 25 двухквартирных домов в посёлке Касыма Кайсенова, сёлах Герасимовка, Мамай батыр и Сагыр, – сказал аким района Ренат Курмамбаев и сообщил также о реализации других государственных программ по строительству жилья. В их числе программа «Нұрлы жер», подкреплённая необходимым финансированием.

В прошлом году в посёлке Касыма Кайсенова было начато возведение двух 40-квартирных кредитных жилых домов. По итогам 2022 года планируется ввод в строй 8,5 тыс. кв. метров жилья для жителей Уланского района.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в посёлке Касыма Кайсенова в связи с ростом численности населения является строительство новой школы. В августе прошлого года из областного бюджета выделены средства на возведение школы на 320 мест в посёлке имени героя. Строительные работы начаты в 2021 году, завершение и ввод в эксплуатацию планируется в текущем, 2022 году.

Параллельно реализуется комплексный план развития бывших районных центров. Их насчитывается сразу два – это сёла Бозанбай и Таврия. В населённых пунктах ведётся работа по реализации бюджетных проектов по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов, а также на благоустройство, ремонт сельских улиц. Ряд подобных проектов будут осуществляться в нынешнем году, то есть важная работа будет продолжена на постоянной основе. В целом, комплексный план разработан на пять лет с общей суммой финансирования 7,4 млрд тенге.

ДОМ АРХЕОЛОГА

Уланский район известен уникальными памятниками археологии, истории и культуры. Достаточно упомянуть комплекс Акбаур, который абсолютно не нуждается в излишних представлениях и комментариях. Есть и другие сакральные объекты, где активно ведутся исследования и раскопки. По инициативе руководства ВКО масштабная научная программа осуществляется в других районах, где также обнаружены свидетельства высоких цивилизаций из прошлого. Бесценные артефакты стали широко известны в 2021 году на международном уровне. Можно сказать, что такое яркое событие вызвало всплеск неподдельного интереса со стороны европейцев к истории и культуре нашей страны.

В числе непосредственных участников нужно назвать археолога с мировым именем и авторитетом Зайноллу Самашева, который является уроженцем как раз Уланского района. В последние годы при активной поддержке акима области знаменитые археологи из Восточного Казахстана сделали немало сенсационных открытий одновременно на территории нескольких районов нашей огромной области. Будет справедливым упомянуть имя известного археолога Абдеша Толеубаева, а также многих других их коллег.

Теперь о самом главном. Наверное, это редкий случай, когда возводится специальный Дом археолога как знак признания заслуг этой отрасли науки. Уникальный объект возвысился не где-нибудь, а на родине потрясающего учёного Зайноллы Самашева, неподалёку от сакральных мест, щедрых на новые открытия и находки.

Предполагается, что на специализированном объекте будут созданы все условия, чтобы туристы и гости могли вживую прикоснуться к истории. В таких случаях может вполне возникнуть вопрос, а стоит ли спешить за тридевять земель к египетским пирамидам или греческим памятникам прошлого, когда под самым боком Усть-Каменогорска находится бесценное достояние.

Среди памятников живой природы есть Синегорская пихтовая роща, множество озёр с прозрачной водой. К ним подводится инфраструктура для приёма гостей и туристов.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

Отметим, что административным центром Уланского района является посёлок, который с гордостью носит имя легендарного партизана, ветерана Великой Отечественной войны, народного героя Касыма Кайсенова. Он одним из первых удостоен высочайшего звания «Халық Каһарманы» за ратные подвиги и воинскую доблесть. Земляки свято чтут его память, стремясь быть достойными его славного боевого пути, мирной созидательной жизни и творчества на плодотворном и успешном литературном поприще. Его перу принадлежат честные и неприукрашенные книги о самой страшной войне в истории человечества ХХ века.

Характерно, что в школе имени Р. Марсекова в посёлке Касыма Кайсенова силами энтузиастов и неравнодушных людей открылся специальный класс «Жас сарбаз». На его основе осуществляется военно-патриотическое воспитание школьников на примере знаменитых земляков, которые в разные годы прославили край родной своими подвигами.

По информации акима Уланского района, в текущем году в социально-культурной жизни ожидается большое событие. Исполняется ровно 100 лет со дня рождения известного земляка, Героя Советского Союза Изгутты Айтыкова. Его имя носит один из населённых пунктов, расположенный вдоль автомобильной трассы, ведущей в направлении села Самарское. Напомним, что несколько лет назад «Рудный Алтай» сообщал о торжественной церемонии открытия бюста героя в одном из микрорайонов областного центра. Земляки бережно хранят память о выдающемся земляке, в частности в средней школе села Таргын, где ему посвящена отдельная экспозиция, повествующая о биографии и боевом пути.

– В рамках столетнего юбилея Изгутты Айтыкова в масштабах района будут проведены разные мероприятия, которые должны прививать молодёжи и детям чувство патриотизма, любви к своей родной земле, – сказал аким района Ренат Курмамбаев. – Быть достойными подвигов и памяти знаменитых земляков, защищавших свою Родину в тяжёлые дни испытаний, выпавших на долю всего народа.

Общественность района не забывает о славном имени ещё одного знаменитого земляка. Это Герой Советского Союза Степан Борозенец, в честь которого планируется провести мероприятия и увековечить память в селе Таврическое, где помнят о подвигах ветеранов.

Здесь следует также добавить, что в прошлом году в Уланском районе достойно отмечена ещё одна значимая дата. Исполнилось 100 лет ещё одному доблестному земляку Герою Советского Союза – Тулегену Тохтарову. В условиях пандемии благодарные потомки нашли возможность достойно почтить его память, провести мероприятия с участием представителей общественности. Всё это в итоге вызвало позитивный резонанс и отозвалось в сердцах представителей молодого поколения.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива