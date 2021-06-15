Союз науки и практики

Актуальные вопросы перспективной отрасли обсудили представители научного сообщества и специалисты, сотрудники рыбного хозяйства региона. Информация об этом была размещена в социальных сетях и вызвала большой интерес у многих, кто имеет отношение к этой важной теме.

Совместная работа учёных и бизнесменов направлена на реализацию основных задач в рамках Государственной программы развития рыбной отрасли на период до 2030 года. Кроме того, представители вузовской науки с присущей для них основательностью и системным подходом раскрыли тему несколько шире. В повестку дня круглого стола, организованного ВКУ им. С. Аманжолова, вынесли актуальные вопросы продовольственной безопасности, где важен конкретный контекст. В особенности, если он имеет непосредственную связь с реальным сектором экономики Восточного Казахстана. Поэтому не случайно оживлённый диалог состоялся на примере наиболее перспективных и знаковых отраслей – рыбоводства и пчеловодства региона.

Вполне обоснован подбор и приглашение участников, представляющих акимат ВКО, Палату предпринимателей, Зайсан-Ертисскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства под эгидой профильного комитета на уровне республики и соответствующего министерства, а также научно-практические, производственные центры и круги, институты, крестьянские, фермерские хозяйства. За рамки регионального звучания деловое общение вышло благодаря участию коллег из Алматы и Шымкента.

К примеру, в диалоге приняли участие известный в области руководитель КХ «Пасека» Валерий Касымбаев, руководитель областного Управления сельского хозяйства Владимир Гайламазян, а также другие авторитетные спикеры. Необходимо подчеркнуть, что вопросы научного сопровождения рыбоводства и пчеловодства представляют собой необъятный по тематике и охвату срез. Будет логичным в сегодняшней статье сделать акцент только на рыбной отрасли, с учётом особенностей сезона и момента. Посвятив, при возможности, пчеловодству уже отдельную публикацию, поскольку там тоже рабочие будни в разгаре.

Рыбная отрасль получила мощный импульс развития в 2020 году в связи с поручением Главы государства. ВКО входит в четвёрку областей, имеющих большой потенциал зарыбления водоёмов, развития аквакультуры, снабжения населения продукцией, богатой белками, а также экспорта. «Рудный Алтай» сообщал своим читателям, что аким области держит под личным контролем ход реализации программы, посещает рыбные хозяйства, предприятия в пригороде и в районах. С выездом непосредственно на места решаются насущные проблемы, волнующие как рыбаков, так и рыбоводов.

В частности, к числу «рыбных» в регионе относятся Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский, частично Зайсанский районы и район Алтай. Между тем есть населённые пункты, где древний промысел является чуть ли не единственным источником доходов для населения. Содействие и поддержка на уровне акимата области, а также органов власти на местах сразу решает целый воз проблем.

О косвенных и прямых результатах работы рыбной сферы можно судить по ассортименту продукции в торговле, на рынках, ярмарках. В течение осени, зимы и весны мы рассказывали о сезонных буднях рыбаков, кислородной подкормке рыб, спасении молоди после половодья, выпуске её в большую воду. В течение апреля и мая на период нереста возникла вынужденная пауза, а в июне началась привычная работа.

К примеру, в селе Байтогас Тарбагатайского района действует сельский производственный кооператив (СПК). Называется он, как и село – «Байтогас». Его возглавляет исполнительный директор Болаткан Асылханов. На берегу озера Зайсан коллектив является опорой и надеждой очень многих земляков. В общей сложности на сегодня более 60 работников заняты рыбацким трудом.

– В самый разгар сезона количество привлечённых работников у нас заметно увеличится, – говорит Болаткан Асылханов. – С соблюдением всех норм и правил, которые официально установлены и находятся под контролем профильных структур, мы приступили к работе в июне. В начале июля состоится выделение лимитов на очередной сезон. От этого зависит наша дальнейшая деятельность. А вообще, работы для нас хватает на протяжении всего года.

Основными промысловыми породами, по его словам, здесь являются судак и лещ. Наряду с отловом рыбы в СПК занимаются вопросами её воспроизводства, а также иными повседневными делами. Члены коллектива активно участвуют в общественной жизни села, оказывают помощь в решении социальных проблем, сильны своим единством. По общему мнению, поддержка акимата области рыбаков из села Байтогас в последние годы придала значительный импульс развитию давнего промысла предков, вселила в души людей надежду и уверенность в завтрашнем дне. А интерес и помощь научных кругов, институтов развития, коллег к возрождению и подъёму рыбного хозяйства им только на руку. Груз, поднятый сообща, не будет в тягость.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции