Социальные проекты бизнеса

Потенциал местного бизнеса, успешный опыт социального партнёрства, а также решения конкретных социальных проблем в Уланском районе могут оказаться полезными для сферы предпринимательства в целом Восточного Казахстана.

Глава региона посетил сразу два системообразующих предприятия по производству мяса птицы и молочной продукции, а также современную осетровую ферму.

Проекты и объекты

В частности, на новой производственной площадке рядом с селом Айыртау генеральный директор Усть-Каменогорской птицефабрики Роман Романов представил руководству области информацию о текущем состоянии и перспективных планах.

Отмечается, что птицефабрика была пилотной в Казахстане по выпуску охлаждённых полуфабрикатов из птицы, и дальнейшее развитие производства будет способствовать обеспечению рынка полезной и качественной продукцией собственного производства.

– Нам необходимо стимулировать развитие данного направления, – сказал Ермек Кошербаев. – Будем работать над увеличением сельхозугодий, развитием кормовой базы. Также важно взять на контроль вопрос подготовки кадров.

В селе Украинка глава региона побывал в местном Доме культуры, который отремонтировала компания «Восток Молоко». В нём также расположены библиотека, амбулатория и ряд других необходимых учреждений. Это вклад бизнеса в развитие социальной сферы района. Внимание акима области привлекла работа компании по реконструкции монумента участникам ВОВ, его открытие запланировано на начало сентября.

– Увековечивание памяти фронтовиков имеет особое значение, – сказал глава региона, отмечая, что поисковые мероприятия продолжаются до тех пор, пока не будут найдены следы и установлено имя последнего солдата.

В торговой точке аким области ознакомился с ассортиментом и сделал акцент на том, что продукция, в основном, казахстанского производства.

На осетровой ферме около села Саратовка глава региона обратил внимание присутствующих на то, что производство осетра нуждается в обеспечении кормами особого вида, в точном соблюдении технологии, а также других тонкостей при выращивании ценной породы рыбы.

Важные аспекты

По официальной информации, новое помещение может появиться у Центра психического здоровья, расположенного в селе Ново-Канайка Уланского района.

Необходимо обратиться к истории этого вопроса. Долгие годы сотрудники и пациенты Восточно-Казахстанского Центра психического здоровья ютятся в старом и необорудованном здании. Посетив это учреждение, первый руководитель области поручил решить вопрос с новым помещением.

Напомним, акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву на встрече с ветеранами поступила просьба обратить внимание на состояние этого медучреждения. Глава региона пообещал аксакалам лично посетить лечебницу и тщательно ознакомиться со сложившейся ситуацией.

В ходе рабочей поездки в Уланский район Ермек Кошербаев побывал непосредственно на месте и поговорил с сотрудниками учреждения. Помещение рассчитано на 60 человек, сейчас на лечении здесь около 50 пациентов. С ними работает квалифицированный персонал. Однако здание действительно находится в плачевном состоянии.

– Старое здание необходимо снести и рассмотреть вопрос переноса учреждения в новое оборудованное помещение, соответствующее всем требованиям, – сказал аким ВКО Е. Кошербаев. – Это в будущем поможет разгрузить и центр, расположенный в селе Бозанбай. Люди, находящиеся здесь, являются гражданами нашей страны. И мы не можем оставить их без внимания.

Глава региона назначил время рабочего совещания с участием руководителей ответственных ведомств и акима села, где расположено учреждение, чтобы обсудить план действий по подготовке нового помещения.

По итогам рабочей поездки акима области по всем вопросам даны соответствующие поручения.

Таир Сапаргалиев

Уланский район

Фото Аяужан Утеулиновой