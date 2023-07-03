Сотрудничество со знаком плюс

Восточно-Казахстанскую область посетили послы и представители компаний стран Европейского союза. В рамках визита делегация ознакомилась с промышленным потенциалом региона и обсудила перспективы сотрудничества.

Европейский союз является одним из главных торговых партнёров и крупным инвестором в экономику Казахстана. Большим потенциалом в развитии многогранного сотрудничества обладает Восточно-Казахстанская область, которую по праву называют промышленным центром республики.

На днях в регионе побывала делегация послов и представителей компаний стран ЕС, которая посетила флагманы отечественной металлургии. На встрече обсудили важные для всестороннего партнёрства отрасли – добычу редкоземельных металлов, производство «зелёного» водорода и развитие транспортно-логистической сферы.

Поездка была организована Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерством иностранных дел РК и акиматом Восточно-Казахстанской области.

– Отношения Казахстана и Европейского союза развиваются на протяжении 30 лет, но особенно динамично в последний год, – отметил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко. – И Казахстан, и Европейский союз осознали важность расширения партнёрских отношений. Неслучайно в октябре прошлого года Премьер-министр РК Алихан

Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум о сотрудничестве в области цепочек поставок редкоземельных металлов, «зелёного» водорода и батарей. В мае Казахстан и ЕС согласовали Дорожную карту по реализации этого меморандума. Поездка большой делегации европейских послов, представителей европейских компаний как раз является одним из первых шагов в практическом изучении потенциала. Мы посетили крупные промышленные предприятия региона, ознакомились не только с технологическим процессом, но и вызовами, с которыми они сталкиваются, а также перспективами сотрудничества.

Стоит отметить, что некоторые оте-

чественные предприятия и европейские компании – давние партнёры, и сейчас они нацелены на укрепление взаимоотношений. Другие только делают первый шаг в этом направлении, для них подобные встречи – отличная возможность выйти на новый уровень.

Важным пунктом программы стало посещение Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, который является одним из ведущих в нашей стране в области подготовки специалистов, востребованных в сфере промышленности. К слову, университет сотрудничает с европейскими высшими учебными заведениями, что позволяет студентам перенимать передовой опыт этих стран.

Татьяна Кравченко