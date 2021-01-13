Состоялось обсуждение основ Стратегии духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста

Сегодня, 12 января 2021 года, в онлайн-формате под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой состоялось заседание по обсуждению Стратегии духовного-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в рамках реализации новых подходов программы «Рухани жаңғыру» и с учетом социально-психологических особенностей возрастных групп (интересы, каналы получения информации и др.).

В обсуждении приняли участие руководители региональных негосударственных организаций, работающих в сфере образования и воспитания, а также общественные деятели, педагоги, руководители телеканалов.

Для систематизации принципов духовно-воспитательной работы подрастающего поколения казахстанцев проект будет реализован в рамках программы «Рухани жаңғыру». Важной составной частью мер, с учётом всестороннего понимания ценностей программы «Рухани жаңғыру», станет разработка учебно-методических пособий по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного возраста.

Министр Аида Балаева в своём выступлении отметила: «В целом, сегодняшняя тема назрела давно. Как вы знаете, наше Министерство является координатором реализации программы «Рухани жаңғыру». Наша работа связана со всесторонней организацией мероприятий по развитию общества. А что такое развитие общества? В первую очередь, безусловно, оно связано с воспитанием подрастающего поколения. Во все времена ключевым вопросом был и остается вопрос воспитания детей как будущего страны, которое продолжает развитие всех сфер жизнедеятельности общества. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день есть много внешних факторов, которые оказывают влияние на формирование мировоззрения детей, особенно это касается виртуального мира, поскольку влияние интернета на детей практически невозможно контролировать. Поэтому действительность диктует необходимость того, чтобы мы посмотрели на эти вопросы всесторонне, комплексно. К сожалению, мы должны признать, что в детской среде встречаются такие пагубные вещи, как проявление жестокости к окружению, суициды, низкая толерантность».

Вместе с тем, министр отметила актуальность понимания того, что модернизация общественного сознания начинается с каждой семьи, с самого человека, принципов, которые ему будут заложены в детском возрасте. «Поэтому, надеюсь, что данный проект мы будем реализовывать в тесном партнерстве с Министерством образования и науки».

С презентацией Стратегии выступила заместитель председателя правления КИОР «Рухани жаңғыру» Асем Кайдарова. Она отметила, что в документе большое внимание уделено рекомендациям, направленным на глубокое понимание учащимися ценностей программы «Рухани жаңғыру» и соотнесению их с предметами школьной программы.

Так, документ разрабатывался по патриотическому, краеведческому и профориентационному направлениям. Стратегия охватывает детей дошкольного возраста, учащихся начальных классов, среднего и старшего звена.

В ходе онлайн-мероприятия своим практическим мнением поделились учитель казахского языка и литературы средней школы №27 г.Усть-Каменогорска Бек Муканов, заместитель директора по воспитательной работе школы – лицея №66 г.Нур-Султана Толкын Бейсекова. Кроме того, в обсуждении приняли участие руководители телеканалов «Balapan», «El Arna» Макпал Жумабай, Арман Сеитмамыт, руководитель ОО «Ұлт тағдыры» Дос Кошим, руководитель ОО «Atamnyn amanaty» Алия Сагимбаева и другие.

В ходе обсуждения участниками были даны рекомендации по улучшению механизмов духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в рамках представленной стратегии.