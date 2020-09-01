Сомнительные проверки?

Бизнесменам региона разъяснили юридическую обоснованность проверок объектов предпринимательства.

Предприниматели Восточного Казахстана подали 30 232 заявки на сайт InfoKazakhstan на возобновление деятельности после локдауна. Из них по состоянию на 27 августа одобрено 24 828 заявок. При этом от субъектов бизнеса в областную Палату предпринимателей поступило 388 телефонных обращений.

По информации пресс-службы ПП ВКО, вопросы предпринимателей касались процедуры оформления заявок на сайте InfoKazakhstan, а наиболее волнующие проблемы связаны с проверками на объектах бизнеса и законностью их проведения. Многие напоминают о моратории на проверки малого бизнеса, который был объявлен Президентом, сроком на три года. Другие указывают на отсутствие соответствующих положений в действующем законодательстве Казахстана.

В этой связи юристы дают разъяснения по часто задаваемым вопросам.

Так, бизнесменам нужно помнить, что из действующего моратория на проверки малого предпринимательства могут быть сделаны исключения. К примеру, если проводятся проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения. Об этом прямо говорится в (пп. 1) п. 1 Указа Президента РК «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» от 26 декабря 2019 года.

Внеплановые проверки в период эпидемий также проводятся без предварительного уведомления предпринимателя, о чем гласит п. 6 ст. 144 Предпринимательского кодекса РК. Такие проверки уполномочены осуществлять сотрудники территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК (санитарно-эпидемиологическая служба). В то же время, согласно п. 6 ст. 155 Предпринимательского кодекса, в целях обеспечения прозрачности деятельности проверяющих, вместе с сотрудниками СЭС в составе мониторинговых групп в проверках принимают участие сотрудники областной Палаты предпринимателей и ее филиалов, представители местных исполнительных органов и полиции.

Для того чтобы удостовериться, что на объект бизнеса в составе мониторинговой группы пришли сотрудники санэпидконтроля, предприниматели смогут сверить данные инспекторов со списком, размещенным на портале infokazakhstan.kz. Если в перечне не окажется данных пришедших к вам проверяющих, законность такой проверки можно ставить под сомнение.

В то же время, утверждают юристы, следует помнить, что сотрудники полиции в соответствии со ст. 802 Кодекса РК об административных правонарушениях также имеют возможность фиксировать нарушения и передавать материалы в органы СЭС для последующего возбуждения административных дел.

На этот счет в Нацпалате «Атамекен» придерживаются собственного мнения. Ситуацию на своей странице в соцсетях прокомментировал директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир. Он считает, что органам полиции следует осуществлять защиту правопорядка и сосредоточиться на предотвращении нарушений гражданами, а не предпринимателями.

– Соответствующую позицию мы уже письменно выразили, ожидаем официальный ответ от МВД РК, – сообщил представитель НПП.

Как оказалось, помимо состава мониторинговых групп предпринимателей области интересует, какими именно НПА предписано соблюдение выдвигаемых СЭС требований. Юристы пояснили, что эти требования утверждены постановлениями главных государственных санитарных врачей. А сама проверка осуществляется в рамках проверочного листа, который утвержден совместным приказом министра здравоохранения и министра национальной экономики. В проверочном листе содержится 24 требования, однако в постановлениях санитарных врачей требований намного больше, поэтому необходимо их придерживаться. В противном случае органы СЭС могут привлечь к ответственности за нарушение одного из этих требований.

Если в ходе проверки права предпринимателя были нарушены, можно обратиться в мобильную группу прокуратуры и региональной Палаты предпринимателей по телефонам: 8-705-521-66-62, 8 (7232) 742-108 (Алия Мукашева, Палата предпринимателей ВКО), 8-777-382-95-32, 8 (7232) 245482 (Алмас Мукажанов, прокуратура ВКО).

Ерик Абитов